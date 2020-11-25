15道壽司料理1200！米匠高CP套餐　吃得到黑鮪魚、干貝

以親民價格提供精緻壽司套餐的「米匠」，繼去年於台北中山北路開設首間門市後，今年8月再度進駐大直開設第二間門市。相較於坊間動輒3,000元以上的套餐，米匠提供15道式的組合方案，內含有干貝、黑鮪魚、鮑魚等海味食材，每套售價1,200元，更顯實惠。

米匠的創辦人「阿同師傅」（洪慶同），入行至今已有33年，經在懷石料理名店「七都里」磨練後獨立，創設有「同壽司」、「同28日本料理」等品牌。為了實現「千元出頭，就能品嚐壽司料理」的理念，阿同師傅進而創立「米匠」，成為深入社區的平價選擇，包括中山、大直店，都僅提供1種價位的套餐，大幅省去顧客點菜的煩惱。

套餐中以當令食材為主，不定時變化菜色，共有開胃小品、壽司、蒸蛋、烤物、湯品、水果、甜點等品項。除了展現主廚喜於傳統技法中，加入東、西料理元素的特色外，還有多款「雙品壽司」，乃是透過兩種不同食材的堆疊搭配，調合出彼此加乘的風味與口感。至於關鍵的「米飯」，選用彰化二林的越光米，以不同的醋款，調製成風味各異的赤醋飯、白醋飯，藉此搭配不同的魚種。

現行菜單中，小品「鰹魚．土佐醋凍．低溫凝凍蛋黃」，品嚐時，可將結凍如乳酪的蛋黃抹在鰹魚切片上，增添舌尖上的滑潤感，微酸的土佐醋凍則勾勒食慾刺激。另道小品「金磚3.0」，乃是阿同師傅的招牌菜之一。下層為烤得酥鬆的丹麥吐司，再鋪疊馬鈴薯泥、鱈場蟹、鮭魚卵、北海道馬糞海膽等食材，口感特別且滋味極富。

握壽司中，以蝴蝶刀法將北海道干貝剖半，各置上海膽、芥末，並以黃檸檬皮絲、檸檬汁提味，清新又不失海味。另款「牛港鰺．黑鮪魚」則是將脆口的牛港鰺，配上油脂豐富的黑鮪魚，藉此互補食材特性，乃是雙品作法。同樣的概念，也出現於「葡萄蝦．墨魚」中。此款壽司是先將白醋飯搭配紅藜，再依序鋪上墨魚與2尾葡萄蝦，並摻有紫蘇絲、柚子胡椒增添風味變化，視覺感也十分搶眼。其他如「黑鮪魚大腹肉」、「滷煮南非黑鮑」等握壽司，師傅保留單一食材的純粹感，並搭配酸度較高的紅醋飯上桌，屬於漁獲與味蕾間直來直往的正面對決。

另一道「比目魚．松露起司」雖未在套餐菜單當中，卻是店內的高人氣單點料理。此款壽司加入了西餐概念，將炙燒過的比目魚鰭邊肉刷醬後，再現刨上大量的松露起司。當起司絲逐漸融化於魚肉上時，迎來豐潤的油脂感與香氣，也正是最美味的入口時刻。