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15道壽司料理1200！米匠高CP套餐　吃得到黑鮪魚、干貝

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
以黃檸檬汁提味的北海道干貝。記者陳睿中／攝影
以黃檸檬汁提味的北海道干貝。記者陳睿中／攝影

以親民價格提供精緻壽司套餐的「米匠」，繼去年於台北中山北路開設首間門市後，今年8月再度進駐大直開設第二間門市。相較於坊間動輒3,000元以上的套餐，米匠提供15道式的組合方案，內含有干貝、黑鮪魚、鮑魚等海味食材，每套售價1,200元，更顯實惠。

米匠的創辦人「阿同師傅」（洪慶同），入行至今已有33年，經在懷石料理名店「七都里」磨練後獨立，創設有「同壽司」、「同28日本料理」等品牌。為了實現「千元出頭，就能品嚐壽司料理」的理念，阿同師傅進而創立「米匠」，成為深入社區的平價選擇，包括中山、大直店，都僅提供1種價位的套餐，大幅省去顧客點菜的煩惱。

套餐中以當令食材為主，不定時變化菜色，共有開胃小品、壽司、蒸蛋、烤物、湯品、水果、甜點等品項。除了展現主廚喜於傳統技法中，加入東、西料理元素的特色外，還有多款「雙品壽司」，乃是透過兩種不同食材的堆疊搭配，調合出彼此加乘的風味與口感。至於關鍵的「米飯」，選用彰化二林的越光米，以不同的醋款，調製成風味各異的赤醋飯、白醋飯，藉此搭配不同的魚種。

現行菜單中，小品「鰹魚．土佐醋凍．低溫凝凍蛋黃」，品嚐時，可將結凍如乳酪的蛋黃抹在鰹魚切片上，增添舌尖上的滑潤感，微酸的土佐醋凍則勾勒食慾刺激。另道小品「金磚3.0」，乃是阿同師傅的招牌菜之一。下層為烤得酥鬆的丹麥吐司，再鋪疊馬鈴薯泥、鱈場蟹、鮭魚卵、北海道馬糞海膽等食材，口感特別且滋味極富。

握壽司中，以蝴蝶刀法將北海道干貝剖半，各置上海膽、芥末，並以黃檸檬皮絲、檸檬汁提味，清新又不失海味。另款「牛港鰺．黑鮪魚」則是將脆口的牛港鰺，配上油脂豐富的黑鮪魚，藉此互補食材特性，乃是雙品作法。同樣的概念，也出現於「葡萄蝦．墨魚」中。此款壽司是先將白醋飯搭配紅藜，再依序鋪上墨魚與2尾葡萄蝦，並摻有紫蘇絲、柚子胡椒增添風味變化，視覺感也十分搶眼。其他如「黑鮪魚大腹肉」、「滷煮南非黑鮑」等握壽司，師傅保留單一食材的純粹感，並搭配酸度較高的紅醋飯上桌，屬於漁獲與味蕾間直來直往的正面對決。

另一道「比目魚．松露起司」雖未在套餐菜單當中，卻是店內的高人氣單點料理。此款壽司加入了西餐概念，將炙燒過的比目魚鰭邊肉刷醬後，再現刨上大量的松露起司。當起司絲逐漸融化於魚肉上時，迎來豐潤的油脂感與香氣，也正是最美味的入口時刻。

為了迎合現代人及許多女性顧客的食用習慣，米匠的壽司飯球尺寸稍小一些，方便品嚐。阿同師傅表示，若民眾提出需求，也可調整壽司大小。若對套餐料理意猶未盡，店內提供「比目魚．松露起司」等單品加點服務。除了海膽、黑鮪魚等食材為250元外，其他款式皆為150元。店內亦提供清酒、梅酒、柚子酒，單杯100元。若自帶酒水的賓客，不收開瓶費，僅收取每人100元的洗杯費。

採加點制的「比目魚．松露起司」，每貫150元。記者陳睿中／攝影
採加點制的「比目魚．松露起司」，每貫150元。記者陳睿中／攝影
牛港鰺．黑鮪魚。記者陳睿中／攝影
牛港鰺．黑鮪魚。記者陳睿中／攝影
米匠大直店共設有25席座位，板前區可直接欣賞到師傅的料理手藝。記者陳睿中／攝影
米匠大直店共設有25席座位，板前區可直接欣賞到師傅的料理手藝。記者陳睿中／攝影
搭配赤醋飯的黑鮪魚大腹肉，上頭以日本山葵泥點綴。記者陳睿中／攝影
搭配赤醋飯的黑鮪魚大腹肉，上頭以日本山葵泥點綴。記者陳睿中／攝影
透過多種食材堆疊的「雙品壽司」，乃是阿同師傅擅長的手法之一。記者陳睿中／攝影
透過多種食材堆疊的「雙品壽司」，乃是阿同師傅擅長的手法之一。記者陳睿中／攝影
在比目魚鰭邊肉上現刨松露起司，畫面十分療癒。記者陳睿中／攝影
在比目魚鰭邊肉上現刨松露起司，畫面十分療癒。記者陳睿中／攝影
油魚西京燒。記者陳睿中／攝影
油魚西京燒。記者陳睿中／攝影
鰹魚．土佐醋凍．低溫凝凍蛋黃。記者陳睿中／攝影
鰹魚．土佐醋凍．低溫凝凍蛋黃。記者陳睿中／攝影
宛若壽司披薩的「金磚3.0」。記者陳睿中／攝影
宛若壽司披薩的「金磚3.0」。記者陳睿中／攝影
滷煮南非黑鮑。記者陳睿中／攝影
滷煮南非黑鮑。記者陳睿中／攝影
淋有栗子南瓜泥與滷煮軟絲的「滑蛋．栗南瓜．滷煮軟絲」。記者陳睿中／攝影
淋有栗子南瓜泥與滷煮軟絲的「滑蛋．栗南瓜．滷煮軟絲」。記者陳睿中／攝影
鋪料與米飯都有雙重食材的「葡萄蝦．墨魚」。記者陳睿中／攝影
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壽司 黑鮪魚 海膽

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