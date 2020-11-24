限時3天！全聯「黑色購物節」百件黑色商品第2件5折

搶攻「黑色星期五」商機，全聯福利中心宣布於11月27日至11月29日限時3天推出「黑色購物節」，精選超過百件黑色商品祭出第2件5折起優惠，包含黑色包裝、黑色食品、黑色品牌等「三黑」商品，同時還推出生活家電預購最低下殺4.9折起，而且今年特別結合線上線下，活動期間使用PX Pay儲值金支付全額，單日單卡每滿1,000元送800福利點，最高享8%回饋。

活動期間全聯將推出超過百件黑色商品優惠，涵蓋乾貨、生鮮、預購家電等品項。其中，特別推薦為了黑五獨家開發的「康乃馨寶寶潔膚濕巾超厚攜帶包」，主打黑色包裝，黑五期間10片10入組特價179元，買1送1，福利卡友再加贈100福利點，換算下來等於每包不到9元。

而獨家特殊口味的「盛香珍霸豐葵－阿嬤滷味風味香瓜子」、「盛香珍霸豐葵－經典咖啡風味香瓜子」，黑五期間每包88元，第2件5折，平均一包只要66元，囤貨就趁現在。至於日前掀起網友搶購潮的「奇美冷凍熔岩巧克力包」，黑五期間也推出第2件5折優惠，平均一包只要56元，換算下來每顆僅9.4元。而高人氣的家庭號「貝禮詩香甜奶酒冰淇淋」同樣也有第2件5折優惠，平均一桶只要149元。

生鮮商品也同步搶攻黑五商機，活動期間祭出6款黑色限量商品，包括有機黑木耳、履歷鮮香菇、巨峰葡萄都有折扣。另外，指定紐西蘭奇異果、挪威鮮鯖魚切片、調理食品、We Sweet × TOBLERONE巧克力布蕾派、網路瘋狂推薦的香芋布丁蛋糕也直接現折優惠。OFF COFFEE單杯折7元，阪急麵包推出4個99元。

「PXGo!全聯線上購」於活動期間同步推出線上獨家黑五優惠，OFF COFFEE全品項和阪急麵包通通買10送1，凡會員使用PX Pay支付，每組再加贈100福利點，換算下來美式一杯只要17.3元，拿鐵一杯26.4元，阪急麵包一個才21.9元，還可分批取貨。

家樂福「黑色星期五」活動也將於11月25日至11月29日正式開跑，全台量販門市早上9點準時開賣，三星智慧連網UHD液晶電視50型特惠價19,600元（全台限量150台），紅利點數50倍送，等於現賺3,266元。iPhone 12 128GB藍色、黑色，特價28,500元（全台各限量50台），還有紅利點數20倍送。Nintendo主機單機電續加強版/動物之森版，特惠價9,780元，再贈保護貼1張，搭配Joy-con左右手控制器，黑色星期五限時合購價11,190元。