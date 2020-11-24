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嚕嚕咪陪過聖誕！雙人餐現省601 還有「小不點甜點」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
聖誕雙人分享套餐，優惠價1,499元。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
聖誕雙人分享套餐，優惠價1,499元。圖／嚕嚕米主題餐廳提供

隨著聖誕佳節即將到來，來自日本的「嚕嚕米主題餐廳」（Moomin Café），將於11月26日起推出聖誕節限定的「嚕嚕米聖誕雙人分享套餐」，除了有全新的夢幻甜點，還會加贈聖誕禮品。另外還有消費滿額贈耶誕小卡、憑發票購物享6折等不同方案，滿足民眾聖誕贈禮的需求。

今年5月重新於att 4 fun開幕的嚕嚕米主題餐廳，採餐廳＋商店的複合式型態，提供有多款嚕嚕米主題餐點、飲品，並有千餘款的嚕嚕米週邊商品。整間門市均保留原著中的北歐瘋，透過木質裝潢、掛畫等元素，打造出嚕嚕米的奇幻世界。店內還會有嚕嚕米與家人、朋友們輪流陪客人一起用餐。

此次所推出的聖誕套餐，內含經典鹹食主餐2份、開胃菜起司薯條、主廚濃湯、特製沙拉、大size甜點和2杯造型飲品，原價2,100元，優惠價1,499元，販售時間為11月26日至1月3日。其中，為配合聖誕月，店內以「小不點的祕密森林」為主題，推出雪國氛圍的全新甜點。打開玻璃罩後，嬝嬝白煙中可見到小不點、聖誕老公公、聖誕樹等佳節元素，並有草莓鮮奶油蛋糕、巧克力布朗尼佐香草冰淇淋等2款甜點可供選擇。

另外套餐中的主餐，也有嚕嚕米日式炸雞咖哩、嚕嚕米紅酒牛肉飯等15種選擇。而開胃菜的「起司薯條」，乃是店內首度推出、僅限聖誕套餐才有的限定餐點。凡點購嚕嚕米聖誕雙人分享套餐，即可獲得聖誕限定的「極致輕便保溫瓶」，擁有150ml、120公克的輕巧規格，還有著嚕嚕米一家人同過聖誕的溫馨畫面。

今年冬天，店內還新推出嚕嚕米造型點心麵，共有嚕嚕米、小不點、阿金、溜溜等角色的造型，共有雞汁、芥末、起司等3種口味，搭配日本製嚕嚕米原創玻璃罐，每杯120元；袋裝則為80元，並可享買5送1的優惠。另外11月26日起，商品部消費滿500元，則贈送聖誕小卡1張；用餐民眾持當日消費發票，購買指定商品可享6折優惠。

以「小不點的祕密森林」為主題所全新推出的甜點。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
以「小不點的祕密森林」為主題所全新推出的甜點。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
嚕嚕米造型點心麵，搭配日本製嚕嚕米原創玻璃罐，每罐120元。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
嚕嚕米造型點心麵，搭配日本製嚕嚕米原創玻璃罐，每罐120元。圖／嚕嚕米主題餐廳提供

甜點 日本

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