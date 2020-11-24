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遠東集團點燈徐旭東：明年一定比今年好、加碼投資台灣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
遠東集團2020耶誕點燈，遠東集團董事長徐旭東激勵大家「明年一定比今年好。」記者余承翰／攝影
遠東集團2020耶誕點燈，遠東集團董事長徐旭東激勵大家「明年一定比今年好。」記者余承翰／攝影

26年前全台首家企業推出耶誕點燈的遠東集團，今年耶誕樹點燈晚會以「幸福有愛喜樂相隨」為主題，今晚在遠企中心敦南廣場展開，遠東集團董事長徐旭東表示，「今年是非常不容易的一年，但我們也度過了，感謝我們的政府讓我們生活如常，相信明年一定會比今年好，集團也會加碼投資台灣。」

遠東集團過去26年來秉持傳統，每年都在遠企中心舉辦熱鬧點燈儀式，邀請貴賓及駐台使節團出席典禮，每年出席使節與代表逾40位，今年更盛況更有別以往，適逢諾魯共和國第一夫人人英格麗雅辛塔安格明（Ingrid Jacinta Aingimea）來台，還有近60名多國駐台使節代表齊聚，與徐旭東、外交部政務次長田中光及台北市副市長蔡炳坤一起喜迎耶誕，共同點亮2020耶誕樹。

今年台灣民眾攜手度過了疫情考驗，遠東集團特別以「幸福有愛喜樂相隨」為主軸，在遠企敦南廣場上豎立以金色彩球及音符燈飾打造、高達40呎的「遠企耶誕樹」，加上7樓頂端掛起的金亮燈串，讓整個敦南商圈洋溢在歡愉耶誕氛圍中。徐旭東也強調，「台灣疫情受到控制，世界上沒有幾個國家像台灣這樣，現在看來明年絕對會比今年好，大家要努力、快樂迎接2021。」

遠東集團為台灣開風氣之先、第一家推出耶誕點燈的企業，過去26年來秉持傳統，每年都在遠企中心舉辦熱鬧點燈儀式，邀請貴賓及駐台使節團出席典禮。徐旭東表示，「今年雖然因為COVID-19疫情，世界各國受到極大影響，但台灣的防疫成果，廣獲國際社會的認同，有許多各國代表到場，讓大家感受到溫暖的支持，希望國人及國際友人對於台灣要有信心。」

晚會首先以遠百吉祥物「太陽寶寶」的舞蹈揭開序幕，並邀請台北市大安國中弦樂團，帶來應景節慶弦樂演奏傳遞佳音，緊接著是知名歌手鄧廣福 & 蔣逸文與樂團帶來經典西洋歌曲及耳熟能詳的耶誕歌曲，帶領現場觀眾進入歡樂的耶誕音樂氛圍。徐旭東更開心的帶動全場來賓一起站起來，隨著音樂搖擺起舞。

晚會最後「耶誕樹點燈儀式」為眾人帶來驚喜之聲，由徐旭東偕同諾魯第一夫人安格明、田中光、蔡炳坤及各國使節貴賓，一起點亮遠企耶誕樹，閃耀的燈光照亮台北天空，也象徵帶來璀璨耶誕與平安喜樂的新年。

遠東集團在遠企中心舉辦2020耶誕點燈。記者余承翰／攝影
遠東集團在遠企中心舉辦2020耶誕點燈。記者余承翰／攝影
遠東集團董事長徐旭東（左三）與眾使節、嘉賓一起點亮「遠企耶誕樹」。記者余承翰／攝影
遠東集團董事長徐旭東（左三）與眾使節、嘉賓一起點亮「遠企耶誕樹」。記者余承翰／攝影
遠東集團在遠企中心舉辦2020耶誕點燈。記者余承翰／攝影
遠東集團在遠企中心舉辦2020耶誕點燈。記者余承翰／攝影

北市 遠東集團 徐旭東

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