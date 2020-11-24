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「黑糖流沙湯圓、珍珠奶茶湯圓」太邪惡！7-11冬至預購快衝一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「OPEN! X 一手私藏世界紅茶專賣－伯爵珍珠彩虹湯圓」，售價198元，7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN! X 一手私藏世界紅茶專賣－伯爵珍珠彩虹湯圓」，售價198元，7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供

歲末冬至吃湯圓的時刻又快到了，7-ELEVEN即日起推出冬至節令預購，結合網路名店、知名手搖飲獨家開發新品，包括OPEN小將、一手私藏世界紅茶聯手推出色彩繽紛的「伯爵珍珠彩虹湯圓」、老虎糖的「黑糖流沙芝麻湯圓」、芋頭控必吃排隊名店的「食芋堂－金沙芋泥湯圓」等，顛覆傳統湯圓的口味，還可用氣炸鍋做出起酥爆漿湯圓，預購可享指定商品任選第2件9折，喜歡嘗鮮的人快衝一波！

7-ELEVEN獨家販售的「OPEN! X 一手私藏世界紅茶專賣－伯爵珍珠彩虹湯圓」包含珍珠奶茶湯圓、紅茶芝麻湯圓各4顆，並搭配彩色珍珠湯圓，湯底使用伯爵紅茶包，散發迷人佛手柑香氣，售價198元；「老虎堂黑糖流沙芝麻湯圓」以獨家虎式古早味黑糖製作湯圓外皮，入口散發濃郁黑糖香氣，分別搭配芝麻及流沙鹹蛋黃餡，20顆裝售價169元；「食芋堂－金沙芋泥湯圓」包裹香濃綿密芋泥及完美比例的濃郁鹹香金沙，12顆裝售價219元。

同時7-ELEVEN預購還有鮮芋仙首度推出的「招牌雙圓」，共有紫薯芝麻圓、芋薯圓等兩種古早味湯圓，並搭配有嚼勁的芋圓、番薯圓，售價219元；「上口美食新竹福源雙喜湯圓」則內含花生、芝麻兩種口味，內餡採用正宗新竹福源老店招牌花生醬與芝麻醬，口感濃郁香醇，12顆裝售價188元。

「食芋堂－金沙芋泥湯圓」，12顆裝售價219元，7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供
「食芋堂－金沙芋泥湯圓」，12顆裝售價219元，7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供
「鮮芋仙招牌雙圓」，售價219元。圖／7-ELEVEN提供
「鮮芋仙招牌雙圓」，售價219元。圖／7-ELEVEN提供
「上口美食新竹福源雙喜湯圓」（花生、芝麻口味各6顆），售價188元。圖／7-ELEVEN提供
「上口美食新竹福源雙喜湯圓」（花生、芝麻口味各6顆），售價188元。圖／7-ELEVEN提供
「老虎堂黑糖流沙芝麻湯圓」（黑糖流沙湯圓、黑糖芝麻湯圓各10顆），售價169元，7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供
「老虎堂黑糖流沙芝麻湯圓」（黑糖流沙湯圓、黑糖芝麻湯圓各10顆），售價169元，7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供

新竹 冬至 珍珠奶茶

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