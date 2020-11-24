「黑糖流沙湯圓、珍珠奶茶湯圓」太邪惡！7-11冬至預購快衝一波

歲末冬至吃湯圓的時刻又快到了，7-ELEVEN即日起推出冬至節令預購，結合網路名店、知名手搖飲獨家開發新品，包括OPEN小將、一手私藏世界紅茶聯手推出色彩繽紛的「伯爵珍珠彩虹湯圓」、老虎糖的「黑糖流沙芝麻湯圓」、芋頭控必吃排隊名店的「食芋堂－金沙芋泥湯圓」等，顛覆傳統湯圓的口味，還可用氣炸鍋做出起酥爆漿湯圓，預購可享指定商品任選第2件9折，喜歡嘗鮮的人快衝一波！

7-ELEVEN獨家販售的「OPEN! X 一手私藏世界紅茶專賣－伯爵珍珠彩虹湯圓」包含珍珠奶茶湯圓、紅茶芝麻湯圓各4顆，並搭配彩色珍珠湯圓，湯底使用伯爵紅茶包，散發迷人佛手柑香氣，售價198元；「老虎堂黑糖流沙芝麻湯圓」以獨家虎式古早味黑糖製作湯圓外皮，入口散發濃郁黑糖香氣，分別搭配芝麻及流沙鹹蛋黃餡，20顆裝售價169元；「食芋堂－金沙芋泥湯圓」包裹香濃綿密芋泥及完美比例的濃郁鹹香金沙，12顆裝售價219元。