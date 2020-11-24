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「私生活」徐玄戲裡戲外都愛Baguette 黑白兩色都掃貨

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
徐玄在戲中選穿it MICHAA西裝外套，搭襯FENDI FF LOGO Embossed Baguette 95,000元。圖／取自IG
徐玄在戲中選穿it MICHAA西裝外套，搭襯FENDI FF LOGO Embossed Baguette 95,000元。圖／取自IG

少女時代的徐玄近期與高庚杓演出韓劇「私生活」，即將進入大結局，她在第14集身穿格紋外套搭襯白色FENDI FF LOGO Embossed Baguette包款，即使在劇中飾演的是詐欺犯，也穿出都會女子的光鮮亮麗；她在街上笑鬧拍IG影音，私服也是搭了同一包型的黑色款，戲裡戲外都愛Baguette包。

徐玄在劇中，是以it MICHAA的格紋西裝，搭配Embossed Baguette包款；It MICHAA為韓國高端品牌，以白領上班族的正裝為主，2002年成立於首爾，隸屬SISUN集團。徐玄手中的白色Embossed Baguette包款為光滑小羊皮款式，FF押紋具有古典建築之美，可手提亦可斜背，為正裝帶來悠閒輕鬆的俏麗。Baguette自1997年面世以來，即成FENDI最具標誌性的手袋之一，精緻華麗的外形點綴亮麗奢華的五金，自從2019年春夏季回歸之後，每季度都會推出新款設計，是凝聚了品牌工藝的包款，迄今推出各式尺寸，也滿足Baguette迷的各式造型。

除了在韓劇當中搭襯FENDI FF LOGO Embossed Baguette，徐玄在生活穿搭也相當率性，日前就在IG上po了一段大街獨舞的黑白影片，看起來心情相當好，她選用黑色款搭長版T恤，纖瘦的身型和長腿，散發青春活力。

FENDI FF LOGO Embossed Baguette，95,000元。圖／FENDI提供
FENDI FF LOGO Embossed Baguette，95,000元。圖／FENDI提供
徐玄在私服也選搭FENDI FF LOGO Embossed Baguette黑色款。圖／截自IG
徐玄在私服也選搭FENDI FF LOGO Embossed Baguette黑色款。圖／截自IG
徐玄在戲中選穿it MICHAA西裝外套，搭襯FENDI FF LOGO Embossed Baguette 95,000元。圖／取自IG
徐玄在戲中選穿it MICHAA西裝外套，搭襯FENDI FF LOGO Embossed Baguette 95,000元。圖／取自IG
徐玄在戲中選穿it MICHAA西裝外套，搭襯FENDI FF LOGO Embossed Baguette 95,000元。圖／取自IG
徐玄在戲中選穿it MICHAA西裝外套，搭襯FENDI FF LOGO Embossed Baguette 95,000元。圖／取自IG
FENDI FF LOGO Embossed Baguette，95,000元。圖／FENDI提供
FENDI FF LOGO Embossed Baguette，95,000元。圖／FENDI提供

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