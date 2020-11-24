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「私生活」徐玄戲裡戲外都愛Baguette 黑白兩色都掃貨
少女時代的徐玄近期與高庚杓演出韓劇「私生活」，即將進入大結局，她在第14集身穿格紋外套搭襯白色FENDI FF LOGO Embossed Baguette包款，即使在劇中飾演的是詐欺犯，也穿出都會女子的光鮮亮麗；她在街上笑鬧拍IG影音，私服也是搭了同一包型的黑色款，戲裡戲外都愛Baguette包。
徐玄在劇中，是以it MICHAA的格紋西裝，搭配Embossed Baguette包款；It MICHAA為韓國高端品牌，以白領上班族的正裝為主，2002年成立於首爾，隸屬SISUN集團。徐玄手中的白色Embossed Baguette包款為光滑小羊皮款式，FF押紋具有古典建築之美，可手提亦可斜背，為正裝帶來悠閒輕鬆的俏麗。Baguette自1997年面世以來，即成FENDI最具標誌性的手袋之一，精緻華麗的外形點綴亮麗奢華的五金，自從2019年春夏季回歸之後，每季度都會推出新款設計，是凝聚了品牌工藝的包款，迄今推出各式尺寸，也滿足Baguette迷的各式造型。
除了在韓劇當中搭襯FENDI FF LOGO Embossed Baguette，徐玄在生活穿搭也相當率性，日前就在IG上po了一段大街獨舞的黑白影片，看起來心情相當好，她選用黑色款搭長版T恤，纖瘦的身型和長腿，散發青春活力。
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