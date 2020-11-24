懂吃也愛吃 林鑫川最愛小吃裡的台灣人情味

星展銀行總經理林鑫川從小在新加坡的市場旁長大，派駐台灣才兩年半，卻已對台灣巷弄美食如數家珍。

喜歡自已下廚的他，若遇上假日，也會一個人搭公車、坐捷運，親自上傳統市場買菜，全心享受流動於其中的人情溫暖。

來自新加坡的星展銀行總經理林鑫川，從小就在街頭美食中長大。「小時候我家是開雜貨店的。雜貨店的旁邊就是一個傳統市場，市場除了賣菜、賣肉，也有很多小吃。父母做生意很忙，就放任我到處亂跑。」林鑫川回憶：「小時候每天早上我都會在市場『巡視』，小吃的老闆們都很親切，覺得我可愛就會拿東西請我吃，包括華人的、馬來人的、印度人的食物…都吃得到。那幾乎就是我的美食啟發點了。」

「我家的雜貨店，就開在由6層組屋（新加坡國宅）構成的老舊社區裡，沒有電梯，每一戶都是『單房』，大概一戶人家都住了10個人左右。」林鑫川說：「我家也住了10個人，大家就在店裡面一起住。」

或許正由於出身市井，在林鑫川身上，你嗅不到太多菁英份子咄咄逼人的銳氣，笑起來有幾分像日本歌手桑田佳祐的他，反而洋溢著一種溫暖的氣度，跟他談天、聊美食，就像是遇上秋天裡的太陽，讓人打從心底暖起來。

林鑫川喜歡美食，也不挑食，不管是新加坡料理、中菜、日料、泰國菜、義大利菜…，他通通都愛；要他親自下廚，也難不倒他。「我在二十多年前在美國紐約工作的時候，第一次自己一個人做菜，就是一道我家常常吃的廣東菜『冬菇燜雞』。後來我來台灣工作，這道菜也是我到台灣以後，自己煮的第一道菜。」

派駐台灣以後，林鑫川除了愛自己下廚，更熱愛探索各式小吃；對辦公室附近的巷弄美食，更是如數家珍。他才派駐台灣短短兩年半，就已經成為同事之間的巷弄美食導覽員，讓同事忍不住笑說：「誰才是台灣人啊？竟然讓一個新加坡人來告訴我們，這附近哪裡有好吃的東西。」

「我覺得小吃是讓你去了解一個文化非常好的窗口，我去小吃店吃飯的時候，除了吃以外，小吃店對我來說也是一個『情感聯絡站』。好比小吃店老闆也會問我說，『你是新加坡人啊、新加坡最近怎麼樣啊…』除了食物之外，其中還有很多感情跟交情的聯繫。」

林鑫川表示：「對我來說，下班之後到小吃店吃東西，也是一個讓我觀察了解台灣的消費者在想什麼的機會，讓我聽聽看大家在聊什麼，關心什麼議題。所以這些小吃店的老闆，對我來說就像是『情感聯絡站』的『站長』吧！」

「之前我從台南出差回來，肚子餓了，就到一攤賣肉羹、炒米粉的小吃攤買東西吃。老闆娘看見我，竟然說：『先生很久沒有來了？』讓我非常感動。因為老闆娘平常是不太講話的，我過去也總是來去匆匆，沒跟老闆娘多聊。沒想到老闆娘竟然會注意到有我這樣的一個客人，這個用心跟心意，真的讓我很感動。」

除了喜歡小食，林鑫川也喜歡逛台灣的傳統市場。「台灣的傳統市場，就讓我想起小時候住的地方，喚醒我的兒時回憶。」每個攤販有自己的特色，自己做買賣的方式，每個老闆有自己的個性跟經歷。「你跟他們談話的時候，好像在跟你的鄰居講話一樣，你會問候啊、聊聊近況啊，這就是一個情感的連接。」

「可能很多人會說，傳統市場沒有冷氣，會刮風下雨，地上常常是滑滑濕濕的、骯髒的；但是對我來說，人生就是這樣子的。就像一個業務不可能不出去跑、不出去接觸，光是坐在辦公室吹冷氣，就會有業績進來。就像如果我不走出去接觸人，不走出去了解台灣，那我來台灣幹嘛？」林鑫川寓意深遠地說：「生活是需要體驗的，而不只是站在遠處看。」

食米四川巴適

林鑫川喜歡吃辣，四川口味的「食米四川巴適」，正合他意。

「我覺得它的各種麵點、鴨血、還有水煮魚片、陳皮燒肉等，都做得很好，食物品質真的非常好，所以我很喜。」特別溫暖的是，老闆要是做了菜單上沒有的家常菜，也經常跟林鑫川分享，讓隻身在台灣工作的他如同回家般。

凱薩溫

泰國料理也是林鑫川喜歡的菜式。「凱薩溫」是一個緬甸的名字，因為老闆來自緬甸，賣的是雲南泰式料理。林鑫川說：「它的皮蛋的醬料，聽說是廚師的媽媽在緬甸，用炭烤的，然後送來台灣。我也常吃泰式咖哩雞。過橋米線也很特別，裡面的料很多。烘蛋也很棒，有兩種口味，有放九層塔的，也有放蝦仁的，熱熱香香像Pizza一樣，太好吃了！」

蔬漫小姐

蔬漫小姐是由一對年輕夫妻經營的餐廳，罕見地結合了義大利菜跟素食。「它有一道很特別的波隆那鮮烤洋菇盅。用橄欖油去油封燜烤新鮮洋菇，加上羅勒清香，搭配麵包來吃，是我最喜歡的。」林鑫川說：「它還有一道佛羅倫斯莊園沙拉，裡面有奶油杏鮑菇、紅椒、黃椒、四季豆、南瓜、季節時酥炸腐皮、還放了烤杏仁片，搭配比較濃稠的巴薩米克醋膏，吃起來口感真的很棒。」

林鑫川推薦的永吉路美食

食米四川巴適

台北市信義區永吉路30巷101弄14號

02-2761-3335

凱薩溫

台北市信義區永吉路30巷101弄4號

02-8787-0195

蔬漫小姐

台北市信義區永吉路120巷82號