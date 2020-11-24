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噶瑪蘭攜手藝術家江賢二 4款藝術大師系列限量上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
以海洋、空氣、陽光、大地為酒標，呼應畫作與威士忌製程。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以海洋、空氣、陽光、大地為酒標，呼應畫作與威士忌製程。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

金車噶瑪蘭攜手藝術家江賢二，推出「噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二」，透過海洋、空氣、陽光、大地，連結藝術家江賢二畫作與威士忌製程重要元素，以邦穹桶、橡木新桶、法國葡萄酒桶、煙燻泥煤4款威士忌詮釋，每款僅有1,000瓶。同時推出「噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二典藏組」，獨家珍藏藝術家江賢二親筆簽名〈比西里岸之夢〉或〈臺灣山脈〉絹印版畫，絕版限量198組。

海洋——噶瑪蘭邦穹桶單一麥芽威士忌原酒，容量1公升，建議售價1,2000元。。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海洋——噶瑪蘭邦穹桶單一麥芽威士忌原酒，容量1公升，建議售價1,2000元。。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「噶瑪蘭邦穹桶單一麥芽威士忌原酒」以〈比西里岸之夢（海洋晨星）〉為標，選用飄洋過海到臺灣，足跡橫跨三大洲的邦穹桶，醞釀出外柔內剛的威士忌風味，帶有現烤杏仁餅香氣，香草與甜美白桃揉合著楓糖甜感，襯托出熱帶果香，多層次風味有如海浪般連綿翻湧，尾韻悠長。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

空氣——噶瑪蘭橡木新桶單一麥芽威士忌原酒，容量1公升，建議售價1,2000元。。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
空氣——噶瑪蘭橡木新桶單一麥芽威士忌原酒，容量1公升，建議售價1,2000元。。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「噶瑪蘭橡木新桶單一麥芽威士忌原酒」以〈乘著歌聲的翅膀〉為標，選用美國白橡木特製烘烤程度的新桶，熟成後釋放煙燻烏梅、紫葡萄、奶油香草與蜂蠟香氣，點綴熱帶水果與鮮花的柔順甜美，整體風味醇厚成熟。

陽光——噶瑪蘭法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒，容量1公升，建議售價1,2000元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
陽光——噶瑪蘭法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒，容量1公升，建議售價1,2000元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「噶瑪蘭法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒」以〈對永恆的冥想〉為標，精選法國頂級酒莊葡萄酒桶，細緻奔放的莓果和黑醋栗香氣，夾帶甜椒、蘋果、焦糖的迷人氣息，含蓄渾厚的酒體，是獻給藝術的最佳賀禮。

大地——噶瑪蘭煙燻泥煤單一麥芽威士忌原酒，容量1公升，建議售價1,2000元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大地——噶瑪蘭煙燻泥煤單一麥芽威士忌原酒，容量1公升，建議售價1,2000元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「噶瑪蘭煙燻泥煤單一麥芽威士忌原酒」以〈金樽/夏〉為標，使用深層泥煤烘製的煙燻麥芽，裝入經過獨特S.T.R.工藝刨、烘、燒烤後的橡木酒桶，呈現果香與煙燻平衡的和諧酒體，馥郁甘甜，極富深度，與繽紛豐饒的酒標相互呼應。

金車集團李添財董事長表示：「噶瑪蘭藝術大師系列是我們在追求創造極致的路上，全心投注的一種精神展現，這跟江老師在藝術領域上不斷追求極致的創作，是不謀而合的。我們都感念臺灣這片土地的養育，渴望讓更多人看見臺灣的美、臺灣的好，很榮幸能與江老師共同造就這經典不凡的開端，這是噶瑪蘭新系列的第一篇章，未來，我們也會分別在各自夢想的道路上，一起堅持到底，再創經典！」

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

空氣——噶瑪蘭橡木新桶單一麥芽威士忌原酒，容量1公升，建議售價1,2000元。。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
空氣——噶瑪蘭橡木新桶單一麥芽威士忌原酒，容量1公升，建議售價1,2000元。。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大地——噶瑪蘭煙燻泥煤單一麥芽威士忌原酒，容量1公升，建議售價1,2000元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大地——噶瑪蘭煙燻泥煤單一麥芽威士忌原酒，容量1公升，建議售價1,2000元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車集團董事長李添財、總經理李玉鼎（右），與藝術家江賢二（左）。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車集團董事長李添財、總經理李玉鼎（右），與藝術家江賢二（左）。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
陽光——噶瑪蘭法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒，容量1公升，建議售價1,2000元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
陽光——噶瑪蘭法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒，容量1公升，建議售價1,2000元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海洋——噶瑪蘭邦穹桶單一麥芽威士忌原酒，容量1公升，建議售價1,2000元。。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海洋——噶瑪蘭邦穹桶單一麥芽威士忌原酒，容量1公升，建議售價1,2000元。。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

噶瑪蘭 葡萄酒 法國 藝術家

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