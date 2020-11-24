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SWATCH呈現耶誕派對穿搭造型幫手 戴上限定表款就能自帶光芒

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
SWATCH HoHoOuch 2020耶誕特別版限量腕表3,800元。圖／SWATCH提供
SWATCH HoHoOuch 2020耶誕特別版限量腕表3,800元。圖／SWATCH提供

又到了舉辦年末派對的時刻，每到此時，SWATCH總不推出多只限定表款，讓人能在耶誕節時好好妝點自己一番，不經意地舉手投足就能自體發光。這一季SWATCH提供了11款季節性表款可挑選，讓每個人都能找到屬於自己的命定腕表，搭配造型，好好的送別2020年，迎來更美好的2021。

每一年SWATCH都會推出應景的限量表款，去年由受歡迎的Big Bold系列為架構，今年則換成經典的ESSENTIALS表款，推出全新HoHoOuch 2020耶誕特別版。以紅白配色貫穿表款，透過白色表帶延伸出皚皚白雪的情景，營造出濃濃耶誕氛圍，表盤中央卻捕捉了耶誕老公公的跌倒瞬間畫面，並展現結冰地面因撞擊而從中央延伸的黑色裂痕，讓人會心一笑。但喜歡Big Bold的人也不用失望，SWATCH同樣推出了限定的CHRONO榮耀金腕表，加入計時功能，並與棋盤格紋表盤結合，讓人更難以忽視。

SWATCH Gent系列腕表，皆為2,350元。圖／SWATCH提供
SWATCH Gent系列腕表，皆為2,350元。圖／SWATCH提供

另外，季節限定的還有不可或缺的金屬配色表款，就非IRONY系列莫屬，無論是玫瑰金還是砂金，都飾以優雅而閃亮的米蘭編織表鍊，上手後，讓個性和裝扮更加迷人。男性消費者則可以挑選IRONY CHRONO表款來搭配，閃亮金或閃亮黑都有著大表徑的粗獷感，讓人可以混搭出街頭潮流感。想要有閃亮、繽紛色彩元素，那麼Gent系列的季節限定就是最好選擇，夜藍、粉彩、桃紅、金采以及漸層藍的款式，都沾惹了金蔥元素，雖然尺寸精巧，但同樣很吸睛。

SWATCH IRONY系列腕表，皆為4,400元。圖／SWATCH提供
SWATCH IRONY系列腕表，皆為4,400元。圖／SWATCH提供

SWATCH IRONY CHRONO系列腕表7,250元。圖／SWATCH提供
SWATCH IRONY CHRONO系列腕表7,250元。圖／SWATCH提供

SWATCH IG BOLD CHRONO系列閃耀金腕表6,300元。圖／SWATCH提供
SWATCH IG BOLD CHRONO系列閃耀金腕表6,300元。圖／SWATCH提供

SWATCH IRONY CHRONO系列腕表7,250元。圖／SWATCH提供
SWATCH IRONY CHRONO系列腕表7,250元。圖／SWATCH提供

腕表 男性 米蘭

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