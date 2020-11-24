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金馬57／你可能遺漏的亮點 這些明星身上有巧思

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
當年「藍色大門」中青澀的陳柏霖，今日已是巨星風範，一如手上自信、霸氣的愛彼皇家橡樹計時碼表。圖 / 翻攝自instagram。
當年「藍色大門」中青澀的陳柏霖，今日已是巨星風範，一如手上自信、霸氣的愛彼皇家橡樹計時碼表。圖 / 翻攝自instagram。

第57屆金馬獎上周六圓滿落幕，除了國片大放異彩、也有不少本地藝人風光出席。在關心本佳影片、最加男女主角之外，其實明星身上穿戴的手表則是隱藏版亮點。每個明星的歷練不同、成就不同、展現的個人氣質不同，其實也和身上的腕表，展現巧妙的風格呼應。

以「藍色大門」出道，事隔多年後與桂綸鎂再度同台成為金馬57最大亮點的陳柏霖，絲瓜領的西裝襯出了迷人風采，但可別忘了他手上的愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹離岸型腕表，腕表以經典的八角形表殼為號召，新款設計從表殼、表面展現雙色、豐富的層次，一如陳柏霖走出藍色大門後，如今培養出的巨星風範。

和納豆同樣以「同學麥娜絲」入圍最佳男配角的鄭人碩，則以一身花花西裝戴上伯爵（PIAGET）的Altiplano系列金屬微雕黑熊錶盤超薄腕表。腕表表面是以極為細膩的金屬微雕堆疊出黑熊的毛髮層次，也像是演員在電影中的細膩表現，抓住中年男子幽微的內心變化。

最後是首次擔任金馬主持人的「大鶴」林鶴軒，七年前曾以「愛情無全順」出道，今年年初則因「想見你」大受注目。他在主持時以前衛、黑白色的服裝戴上漢米爾頓（Hamilton）的Intra-Matic 68計時腕表。黑白雙色從服裝道手表相呼應，加上入門價位也如大鶴的演藝生涯，正要往上攀升，屬於明日之星、親民而親切。

以「同學麥娜絲」入圍最佳男配角的鄭人碩，豐富的內心戲表演，也像伯爵金屬微雕腕表的細膩層次。圖 / PIAGET提供。
以「同學麥娜絲」入圍最佳男配角的鄭人碩，豐富的內心戲表演，也像伯爵金屬微雕腕表的細膩層次。圖 / PIAGET提供。
今年擔任金馬主持人的「大鶴」圖 / Hamilton提供。
今年擔任金馬主持人的「大鶴」圖 / Hamilton提供。
Audemars Piguet皇家橡樹離岸型計時碼表，價格店洽。圖 / 愛彼提供。
Audemars Piguet皇家橡樹離岸型計時碼表，價格店洽。圖 / 愛彼提供。
Hamilton Intra-Matic 68計時腕表，精鋼、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、計時碼表功能，69,900元。圖 / Hamilton提供。
Hamilton Intra-Matic 68計時腕表，精鋼、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、計時碼表功能，69,900元。圖 / Hamilton提供。

腕表 西裝

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