金馬57／你可能遺漏的亮點 這些明星身上有巧思

第57屆金馬獎上周六圓滿落幕，除了國片大放異彩、也有不少本地藝人風光出席。在關心本佳影片、最加男女主角之外，其實明星身上穿戴的手表則是隱藏版亮點。每個明星的歷練不同、成就不同、展現的個人氣質不同，其實也和身上的腕表，展現巧妙的風格呼應。

以「藍色大門」出道，事隔多年後與桂綸鎂再度同台成為金馬57最大亮點的陳柏霖，絲瓜領的西裝襯出了迷人風采，但可別忘了他手上的愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹離岸型腕表，腕表以經典的八角形表殼為號召，新款設計從表殼、表面展現雙色、豐富的層次，一如陳柏霖走出藍色大門後，如今培養出的巨星風範。

和納豆同樣以「同學麥娜絲」入圍最佳男配角的鄭人碩，則以一身花花西裝戴上伯爵（PIAGET）的Altiplano系列金屬微雕黑熊錶盤超薄腕表。腕表表面是以極為細膩的金屬微雕堆疊出黑熊的毛髮層次，也像是演員在電影中的細膩表現，抓住中年男子幽微的內心變化。