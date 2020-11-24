聽新聞
test
0:00 / 0:00
繼光香香雞「買大送中」！頂呱呱「TKK明星餐」現省108
隨著感恩節即將到來，「繼光香香雞」自11月26日至12月6日期間，將推出「香香炸雞買大送中」的限時優惠，還可享套餐專屬優惠。另外「頂呱呱」則於11月26日當天推出「TKK明星大集合」套餐，一次集結呱呱包、雞腿、地瓜薯條等明星商品，套餐價現省108元，只賣1天。
繼光光香香雞本次的活動時間為11月26日至12月6日期間的「週四至週日」，合計共8天。活動期間內，凡至門市購買大份的「香香炸雞」，即贈送中份的香香炸雞兌換券。12月7日至明年1月10日期間，憑券即可免費兌換中份的香香炸雞，另外加購大份香香炸雞及蒜脆杏鮑菇，原價245元，憑券可享99元的加購優惠。或是持券再加50元，即可獲得大份香香炸雞。
頂呱呱再度限時回歸的「TKK明星大集合套餐」，內含有呱呱包2顆、原味雞腿2支、地瓜薯條1份，原價288元，特價180元，現省108元，僅限11月26日當日販售，不接受預定，每人限點2份。
另外頂呱呱X美國功夫茶的遠百信義A13旗艦店，為慶祝開幕即將滿1年，自11月26日起也將推出「微微醺醉甜」活動，凡購買店內頂呱呱任一套餐，加價55元飲料即可升級為「功夫茶雞尾酒」；或點店內任一頂呱呱套餐，即可以120元優惠價加購Softbite舒芙蕾鬆餅。即日起至12月31日期間，當月壽星倒店箱廢，則可享舒芙蕾、功夫茶雞尾酒同品項第2份1折的優惠；當日壽星當日單筆消費滿1,000元，即贈麒麟生啤塔。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言