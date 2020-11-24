繼光香香雞「買大送中」！頂呱呱「TKK明星餐」現省108

隨著感恩節即將到來，「繼光香香雞」自11月26日至12月6日期間，將推出「香香炸雞買大送中」的限時優惠，還可享套餐專屬優惠。另外「頂呱呱」則於11月26日當天推出「TKK明星大集合」套餐，一次集結呱呱包、雞腿、地瓜薯條等明星商品，套餐價現省108元，只賣1天。

繼光光香香雞本次的活動時間為11月26日至12月6日期間的「週四至週日」，合計共8天。活動期間內，凡至門市購買大份的「香香炸雞」，即贈送中份的香香炸雞兌換券。12月7日至明年1月10日期間，憑券即可免費兌換中份的香香炸雞，另外加購大份香香炸雞及蒜脆杏鮑菇，原價245元，憑券可享99元的加購優惠。或是持券再加50元，即可獲得大份香香炸雞。

頂呱呱再度限時回歸的「TKK明星大集合套餐」，內含有呱呱包2顆、原味雞腿2支、地瓜薯條1份，原價288元，特價180元，現省108元，僅限11月26日當日販售，不接受預定，每人限點2份。