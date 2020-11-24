H&M再度攜手動畫界天后「艾莎」 推出《冰雪奇緣 》 聯名童裝

H&M再次與最受小朋友喜愛的《冰雪奇緣 》 及漫威公司攜手推出聯名童裝系列，以屬於來到冬之女王艾莎的季節來發想，並加入閃爍的亮片元素，帶來華麗又溫馨的氛圍。同樣是再次合作的包括了UNIQLO與芬蘭超人氣品牌Marimekko的系列，除了成人的服裝，女童裝也運用了經典印花來設計，呈現略為大人風的魅力。

最新一季的H&M與《冰雪奇緣 》 聯名系列，女童服裝設計以雪花、冰晶圖騰配上代表性的水晶紫、極光藍及細緻銀作為主要色調。並將動畫中的安娜與艾莎公主等經典角色重現於多款單品中，更一口氣推出包包、鞋款、戒指及髮飾等配件組，讓小女孩能將最喜歡的角色穿上身；而男童系列推出漫威最受歡迎的蜘蛛人連帽上衣、成套休閒裝等。不僅如此，H&M也讓身為家長的人買的安心，因為全系列童裝，都通過鎳釋放測試，確保安全穿著體驗。同時採用永續來源棉花製成，經過嚴格品質控管，排除有害化學物質，守護孩童嬌嫩的肌膚。

童星伊萊（右）身穿H&M與漫威聯名系列， 和妹妹伊菲（左）則演繹《冰雪奇緣 》 的合作款小洋裝。圖／摘自H&M臉書

UNIQLO三度與芬蘭國寶品牌Marimekko合作，使用了9種印花主題，都是其典藏素材。因此除了女裝，更有能搭配成母女裝的童裝系列。為呼應印花與舒適材質，暹羅愛心SIAMILAISET SYDÄMET被大量應用，其中的圓領T恤」單穿外更可內搭洋裝；還提供嬰幼兒圓領T恤與新生兒羅紋連身衣，可打造可愛姊妹裝。女童的特級極輕羽絨蓬鬆外套與 A字洋裝，更是能家中的小公主，輕鬆穿出宛如小大人的時尚感！

UNIQLO與Marimekko聯名系列新生兒羅紋連身衣390元。圖／UNIQLO提供

H&M《冰雪奇緣 》聯名系列印花洋裝799元。圖／H&M提供

UNIQLO與Marimekko聯名系列女童特級極輕羽絨蓬鬆外套1,990元。圖／UNIQLO提供

H&M《冰雪奇緣 》聯名系列亮片洋裝999元。圖／H&M提供

H&M與漫威聯名系列蜘蛛人印花上衣 599元。圖／H&M提供

H&M與漫威聯名系列蜘蛛人套裝999元。圖／H&M提供

UNIQLO與Marimekko聯名系列女童針織褲襪390元。圖／UNIQLO提供

H&M《冰雪奇緣 》聯名系列印花連身洋裝499元。圖／H&M提供