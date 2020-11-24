看來LV終於要出口罩了 7萬多元瑜伽墊先搶市

捱不住時勢所趨，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）口罩上市指日可待，它的首度曝光，在品牌邀請韓裔DJ Peggy Gou詮釋秋冬新鞋款的影片中，Peggy Gou戴著LV monogram的口罩，應該在未來某天會成為商品；而男裝則是已上市Monogram Tapestry頭巾及口罩套的套裝，成為防疫期間的奢華配件。

雖然路易威登的女用口罩還沒上市，但可以在全新的秋冬鞋款微電影中，看到Peggy Gou戴上了monogram的口罩；透明Shield面罩倒是搶先登場，前衛時尚的造型、會隨光源變色的面罩，以壓花monogram帆布帶來辨識度，側邊的Louis Vuitton標誌飾釘則讓面罩可隨意活動，增添穿戴舒適度。男裝口罩則是Monogram Tapestry印花圖案，包括設計彈性掛耳、長搭帶的口罩套，以及頭巾，布面為100%棉質，綴滿monogram圖案、刻有LV Initials環圈標誌，套組附上方便攜帶的束繩收納袋。