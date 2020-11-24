快訊

中國「晶片自主」只是虛浮？紫光集團的債券違約風暴

找到了！台中「體育老師」教室露鳥還po網 國小生趴睡全入鏡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看來LV終於要出口罩了 7萬多元瑜伽墊先搶市

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
韓裔DJ Peggy Gou詮釋秋冬新鞋款的影片中，戴上了monogram口罩。圖／LV提供
韓裔DJ Peggy Gou詮釋秋冬新鞋款的影片中，戴上了monogram口罩。圖／LV提供

捱不住時勢所趨，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV口罩上市指日可待，它的首度曝光，在品牌邀請韓裔DJ Peggy Gou詮釋秋冬新鞋款的影片中，Peggy Gou戴著LV monogram的口罩，應該在未來某天會成為商品；而男裝則是已上市Monogram Tapestry頭巾及口罩套的套裝，成為防疫期間的奢華配件。

雖然路易威登的女用口罩還沒上市，但可以在全新的秋冬鞋款微電影中，看到Peggy Gou戴上了monogram的口罩；透明Shield面罩倒是搶先登場，前衛時尚的造型、會隨光源變色的面罩，以壓花monogram帆布帶來辨識度，側邊的Louis Vuitton標誌飾釘則讓面罩可隨意活動，增添穿戴舒適度。男裝口罩則是Monogram Tapestry印花圖案，包括設計彈性掛耳、長搭帶的口罩套，以及頭巾，布面為100%棉質，綴滿monogram圖案、刻有LV Initials環圈標誌，套組附上方便攜帶的束繩收納袋。

此外，疫情期間也多了在家時間，熱愛開發居家小物的路易威登也發表全新的瑜伽墊，讓在家冥想、伸展也能享受精品規格的時髦，以牛皮細節、帆布搭帶設計，表面防滑、柔軟舒適，是品牌又一生活逸趣的力作。

Monogram Tapestry男款頭巾及口罩套套裝，15,600元。圖／取自LV官網
Monogram Tapestry男款頭巾及口罩套套裝，15,600元。圖／取自LV官網
Monogram Tapestry男款頭巾及口罩套套裝，附有束口袋。圖／取自LV官網
Monogram Tapestry男款頭巾及口罩套套裝，附有束口袋。圖／取自LV官網
LV Shield女款面罩，30,700元。圖／取自LV官網
LV Shield女款面罩，30,700元。圖／取自LV官網
Monogram Tapestry男款口罩套。圖／取自LV官網
Monogram Tapestry男款口罩套。圖／取自LV官網
路易威登已推出男款口罩套裝，女裝口罩指日可待。圖／圖／取自LV官網
路易威登已推出男款口罩套裝，女裝口罩指日可待。圖／圖／取自LV官網
韓裔DJ Peggy Gou詮釋秋冬新鞋款的影片中，戴上了monogram口罩。圖／LV提供
韓裔DJ Peggy Gou詮釋秋冬新鞋款的影片中，戴上了monogram口罩。圖／LV提供
瑜伽墊，75,500元。圖／取自LV官網
瑜伽墊，75,500元。圖／取自LV官網

口罩 LV 品牌

延伸閱讀

韓裔DJ詮釋LV秋冬新鞋款 帥氣男孩風

影／參訪台中精科園區 賴清德：政府助攻發展高階製造

金士頓攜手中衛 舉辦亞太區口罩設計大賽

潛艦國造今天開工 台船特製紀念版口罩及一卡通

相關新聞

金馬57／你可能遺漏的亮點 這些明星身上有巧思

第57屆金馬獎上周六圓滿落幕，除了國片大放異彩、也有不少本地藝人風光出席。在關心本佳影片、最加男女主角之外，其實明星身上...

繼光香香雞「買大送中」！頂呱呱「TKK明星餐」現省108

隨著感恩節即將到來，「繼光香香雞」自11月26日至12月6日期間，將推出「香香炸雞買大送中」的限時優惠，還可享套餐專屬優...

H&M再度攜手動畫界天后「艾莎」 推出《冰雪奇緣 》 聯名童裝

H&M再次與最受小朋友喜愛的《冰雪奇緣 》 及漫威公司攜手推出聯名童裝系列，以屬於來到冬之女王艾莎的季節來發想，並加入閃...

看來LV終於要出口罩了 7萬多元瑜伽墊先搶市

捱不住時勢所趨，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）口罩上市指日可待，它的首度曝光，在品牌邀請韓裔DJ Pe...

哆啦A夢50歲特別版紙雕便條 「誠品線上」開站獨家開賣

誠品籌備多時，全新「誠品線上eslite.com」將於12/1早上8點開站，「誠品線上」將提供逾200萬種繁簡中、英、日...

「釜山超牽絲海鮮吐司、韓國超萌文具」新光三越韓國展解旅行癮

韓國釜山打卡系海鮮吐司、爆濃起司熱狗、年糕香腸串、韓式炸醬麵，還有韓國國民小菜醬油螃蟹，想念韓國味現在百貨就可吃得到。疫...

耶誕節新體驗！多肉植物派對好玩又療癒

位於台北大安區的有肉，連續五年邀請各個領域的專業講師共同規劃聖誕節團體手作課，以多肉為主題的聖誕限定體驗，除了年年有的經...

Uber Pass雙享方案登場 滿額免外送費、搭車10％折扣

繼Uber Eats推出每月120元訂閱，即可享不限次數滿額免費外送的「優饗方案」之後，Uber觀察到民眾越來越依賴便利...

韓裔DJ詮釋LV秋冬新鞋款 帥氣男孩風

為展現路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）秋冬鞋款的年輕、都會、男孩氣，品牌邀請韓裔DJ Peggy Gou...

遠東巨城周年慶將開跑 挑戰12天24億成長6％佳績

遠東巨城購物中心Big City週年慶將在11月26日至12月7日登場，將挑戰12天24億成長6 %佳績。今年周年慶巨城...

懷舊詩意時光 梵克雅寶Vintage系列五日快閃首獻台灣

懷舊的時光總令人緬懷，因為透過美感、光芒、情誼，召喚出屬於往昔的婀娜與優雅。始終散發詩意的法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Va...

爸媽育兒密技！Today at Apple線上課程幫留存節慶回憶

迎接歲末年終家人團聚的溫馨佳節，蘋果即日起至12月31日止於「Today at Apple」將陸續推出一系列適合闔家參與...

熱門新聞

高嘉瑜閨房亂推說「囤物症」 醫師打臉：是偷懶與邋遢

年底大翻身！2020年12月財運旺爆的5星座曝光

7歲女童休克急送醫 電動骨針及時給藥恢復意識

每日星座運勢／金牛事業多元化運作 情人攜手扶持

黑色購物週開跑 新北中和好市多人潮比往年少

水情吃緊雨量創27年最少 氣象局示警冬季雨少將有寒流

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。