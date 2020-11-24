快訊

嘉義醫院主任清秀女兒在韓遭酒駕撞死 父母哀痛向青瓦台連署

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哆啦A夢50歲特別版紙雕便條 「誠品線上」開站獨家開賣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品線上首賣，哆啦A夢50歲特別版OMOSHIROI紙雕便條紙。圖／誠品提供
誠品線上首賣，哆啦A夢50歲特別版OMOSHIROI紙雕便條紙。圖／誠品提供

誠品籌備多時，全新「誠品線上eslite.com」將於12/1早上8點開站，「誠品線上」將提供逾200萬種繁簡中、英、日文書籍，歐美日韓首發特色文具，以及各式生活選品，慶祝開站，誠品線上首波公佈一系列全台獨家限量商品、超低優惠組合39折起，12/1早上8點準時開賣。

誠品線上開站期間為書迷帶來一系列限量收藏書，包括獨家引進《哈利波特20周年泰國限定版套書》，為作者J.K.羅琳今年特別開放各國設計書封，全台限量100套；還有各大平台缺書已久，探討美國七大駭人案件犯罪心理的《上帝的黑名單》，將於誠品線上「絕版再現」。

另外，開站獨家首賣「哆啦A夢50歲特別版OMOSHIROI紙雕便條紙」全台限量200個，並獨家販售「2021 MOLESKINE史奴比日記手帳」限定5折。以頂級石膏工藝聞名的英國品牌MODERN SOUVENIR，推出一系列狄更斯等文學家、藝術家書擋擺飾。生活風格選物還包括流行設計、保養香氛，以及逾5千種食品雜貨，柴米油鹽醬醋茶都可在線上買得到。

「誠品線上」結合「誠品物流」，採用全新啟用的倉儲型物流，透過快速理貨自動化設備及多樣化物流配送，串連書店、商場、餐飲、電商、物流等線上下服務，線上商品主打最快24小時就能送達顧客端。慶祝開站，消費再送限量馬來西亞人氣插畫家林行瑞設計耶誕圖樣滿額贈禮，12/1-12/8全站單筆滿1,500元贈「這樣子裝可愛」萬用包、12/9-12/31全站單筆滿2,500元贈「想避冬」帆布袋。

誠品線上12.1～12.8全站單筆消費滿1,500元，送馬來西亞人氣插畫家林行瑞設計「這樣子裝可愛」耶誕圖樣萬用包。圖／誠品提供
誠品線上12.1～12.8全站單筆消費滿1,500元，送馬來西亞人氣插畫家林行瑞設計「這樣子裝可愛」耶誕圖樣萬用包。圖／誠品提供
誠品線上獨家《哈利波特20周年泰國限定版套書》，限量100套，原價8,500元，特價6,999元。圖／誠品提供
誠品線上獨家《哈利波特20周年泰國限定版套書》，限量100套，原價8,500元，特價6,999元。圖／誠品提供
誠品線上獨家，MODERN SOUVENIR英國藝術書檔，85折優惠。圖／誠品提供
誠品線上獨家，MODERN SOUVENIR英國藝術書檔，85折優惠。圖／誠品提供

誠品

延伸閱讀

雙11免運生日禮遲到！男嗆分手女甩鍋物流 網：愛情只值60元？

貨多到不見了？雙11包裹卡住就是收不到 查詢物流跳出「貨態異常協尋中」

誠品宣布2022年馬來西亞展店 明年先深耕社區型書店

誠品海外布局再下一成 2022年馬來西亞展首店

相關新聞

耶誕節新體驗！多肉植物派對好玩又療癒

位於台北大安區的有肉，連續五年邀請各個領域的專業講師共同規劃聖誕節團體手作課，以多肉為主題的聖誕限定體驗，除了年年有的經...

Uber Pass雙享方案登場 滿額免外送費、搭車10％折扣

繼Uber Eats推出每月120元訂閱，即可享不限次數滿額免費外送的「優饗方案」之後，Uber觀察到民眾越來越依賴便利...

哆啦A夢50歲特別版紙雕便條 「誠品線上」開站獨家開賣

誠品籌備多時，全新「誠品線上eslite.com」將於12/1早上8點開站，「誠品線上」將提供逾200萬種繁簡中、英、日...

「釜山超牽絲海鮮吐司、韓國超萌文具」新光三越韓國展解旅行癮

韓國釜山打卡系海鮮吐司、爆濃起司熱狗、年糕香腸串、韓式炸醬麵，還有韓國國民小菜醬油螃蟹，想念韓國味現在百貨就可吃得到。疫...

韓裔DJ詮釋LV秋冬新鞋款 帥氣男孩風

為展現路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）秋冬鞋款的年輕、都會、男孩氣，品牌邀請韓裔DJ Peggy Gou...

遠東巨城周年慶將開跑 挑戰12天24億成長6％佳績

遠東巨城購物中心Big City週年慶將在11月26日至12月7日登場，將挑戰12天24億成長6 %佳績。今年周年慶巨城...

懷舊詩意時光 梵克雅寶Vintage系列五日快閃首獻台灣

懷舊的時光總令人緬懷，因為透過美感、光芒、情誼，召喚出屬於往昔的婀娜與優雅。始終散發詩意的法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Va...

爸媽育兒密技！Today at Apple線上課程幫留存節慶回憶

迎接歲末年終家人團聚的溫馨佳節，蘋果即日起至12月31日止於「Today at Apple」將陸續推出一系列適合闔家參與...

潮流教主Nigo攜手adidas Originals翻玩古著感 再創排隊秒殺限定系列

冬季到來adidas Originals再次與Nigo的品牌HUMAN MADE合作，不只推出鞋款，還以復古潮流及運動功...

旅遊復甦前兆？Club Med：提供「12個月」的改期彈性

疫苗研發有成，似為旅遊市場帶來些微曙光。全包式假期品牌Club Med搶先推出的「安心預訂政策」指出，於今(2020)年...

壞天氣、好日子？一只TUDOR帝舵 Pelagos照樣看得清

人類文明的真正出現，在於夜生活的開始。這並非鼓勵享樂，而是當人們發現了電、有了科技的進步後，將活動時間從白晝延長至黑夜，...

台鐵鳴日號跨年出發 行程曝光兩天兩夜每人三萬

鐵道旅遊正夯，台鐵局為配合交通部2022年鐵道觀光旅遊年，公開招商方式舉辦「110-115年鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀...

熱門新聞

高嘉瑜閨房亂推說「囤物症」 醫師打臉：是偷懶與邋遢

好市多黑色購物週第2天優惠公開 8K電視、鑽石項鍊拚場

台灣烏腳病之父曾文賓逝世 享耆壽98歲

7歲女童休克急送醫 電動骨針及時給藥恢復意識

每日星座運勢／金牛事業多元化運作 情人攜手扶持

年底大翻身！2020年12月財運旺爆的5星座曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。