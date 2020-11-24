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哆啦A夢50歲特別版紙雕便條 「誠品線上」開站獨家開賣
誠品籌備多時，全新「誠品線上eslite.com」將於12/1早上8點開站，「誠品線上」將提供逾200萬種繁簡中、英、日文書籍，歐美日韓首發特色文具，以及各式生活選品，慶祝開站，誠品線上首波公佈一系列全台獨家限量商品、超低優惠組合39折起，12/1早上8點準時開賣。
誠品線上開站期間為書迷帶來一系列限量收藏書，包括獨家引進《哈利波特20周年泰國限定版套書》，為作者J.K.羅琳今年特別開放各國設計書封，全台限量100套；還有各大平台缺書已久，探討美國七大駭人案件犯罪心理的《上帝的黑名單》，將於誠品線上「絕版再現」。
另外，開站獨家首賣「哆啦A夢50歲特別版OMOSHIROI紙雕便條紙」全台限量200個，並獨家販售「2021 MOLESKINE史奴比日記手帳」限定5折。以頂級石膏工藝聞名的英國品牌MODERN SOUVENIR，推出一系列狄更斯等文學家、藝術家書擋擺飾。生活風格選物還包括流行設計、保養香氛，以及逾5千種食品雜貨，柴米油鹽醬醋茶都可在線上買得到。
「誠品線上」結合「誠品物流」，採用全新啟用的倉儲型物流，透過快速理貨自動化設備及多樣化物流配送，串連書店、商場、餐飲、電商、物流等線上下服務，線上商品主打最快24小時就能送達顧客端。慶祝開站，消費再送限量馬來西亞人氣插畫家林行瑞設計耶誕圖樣滿額贈禮，12/1-12/8全站單筆滿1,500元贈「這樣子裝可愛」萬用包、12/9-12/31全站單筆滿2,500元贈「想避冬」帆布袋。
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