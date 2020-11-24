哆啦A夢50歲特別版紙雕便條 「誠品線上」開站獨家開賣

誠品籌備多時，全新「誠品線上eslite.com」將於12/1早上8點開站，「誠品線上」將提供逾200萬種繁簡中、英、日文書籍，歐美日韓首發特色文具，以及各式生活選品，慶祝開站，誠品線上首波公佈一系列全台獨家限量商品、超低優惠組合39折起，12/1早上8點準時開賣。

誠品線上開站期間為書迷帶來一系列限量收藏書，包括獨家引進《哈利波特20周年泰國限定版套書》，為作者J.K.羅琳今年特別開放各國設計書封，全台限量100套；還有各大平台缺書已久，探討美國七大駭人案件犯罪心理的《上帝的黑名單》，將於誠品線上「絕版再現」。

另外，開站獨家首賣「哆啦A夢50歲特別版OMOSHIROI紙雕便條紙」全台限量200個，並獨家販售「2021 MOLESKINE史奴比日記手帳」限定5折。以頂級石膏工藝聞名的英國品牌MODERN SOUVENIR，推出一系列狄更斯等文學家、藝術家書擋擺飾。生活風格選物還包括流行設計、保養香氛，以及逾5千種食品雜貨，柴米油鹽醬醋茶都可在線上買得到。