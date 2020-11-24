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「釜山超牽絲海鮮吐司、韓國超萌文具」新光三越韓國展解旅行癮

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越韓國商品展，11/24起至12/6日在新光三越台北信義新天地A11 6樓信義劇場展開。記者江佩君／攝影
新光三越韓國商品展，11/24起至12/6日在新光三越台北信義新天地A11 6樓信義劇場展開。記者江佩君／攝影

韓國釜山打卡系海鮮吐司、爆濃起司熱狗、年糕香腸串、韓式炸醬麵，還有韓國國民小菜醬油螃蟹，想念韓國味現在百貨就可吃得到。疫情讓民眾更嚮往出國，讓百貨今年日韓展來客踴躍業績有15%~20%成長，進入耶誕節慶旺季，新光三越韓國商品展倒數第二站，今日起至12/6日在新光三越台北信義新天地A11 6樓信義劇場展開，今年聚集81家店家，當中有28家初登場品牌以及15位職人實演，韓國街邊小吃一次滿足，天天還有人氣小吃買一送一。

新光三越A11韓國商品展今年有28家初登場品牌，為歷年比例最高，首度引進地獄奶奶金守美系列小菜人氣醬油螃蟹，還有首度來台釜山話題美食晨月海鮮吐司、爆濃起司熱狗，另有釜山直送的魚板、魚漿麵、魚糕條。以及韓國街邊人氣美食煎糖餅，「南浦洞串燒」年糕香腸串、「新堂洞」辣炒年糕、金爸炸雞等。還有拉麵炒年糕、起士餡年糕、牛骨年糕湯、火辣麵疙瘩、辣炒年糕等台灣獨賣美食。

釜山晨月海鮮起司吐司原價每份140，特價2份260元。圖／新光三越提供
釜山晨月海鮮起司吐司原價每份140，特價2份260元。圖／新光三越提供

必買伴手禮還有台灣獨賣的SONGHAK辣炒年糕QQ麵、Pulmuone非油炸生拉麵，在家簡單加熱就能吃。「韓國國民牛奶」Binggrae香蕉牛奶原價每組600元，特價399元；追劇美食Darda爆米花每包原價69元，特價5包300元。

Darda爆米花每包原價69元，特價5包300元。記者江佩君／攝影
Darda爆米花每包原價69元，特價5包300元。記者江佩君／攝影

除了韓國美食，現場也有赴韓旅遊必買的韓國超萌文具雜貨，像是受韓國年輕人歡迎的人氣新角色、呆萌麵團「DOWDOW&MOWMOW」，以及「RECORDER FACTORY」推出「快樂早午餐系列」，可愛的荷包蛋、培根、蘆筍都配上萌萌笑容，帶給人好心情。另有「Wiggle Wiggle」以搞怪風格聞名的巨大手機殼通通在這買得到。

呆萌麵團「DOWDOW&MOWMOW」系列周邊。記者江佩君／攝影
呆萌麵團「DOWDOW&MOWMOW」系列周邊。記者江佩君／攝影
韓國拉麵也是韓國展囤貨美食之一。記者江佩君／攝影
韓國拉麵也是韓國展囤貨美食之一。記者江佩君／攝影
現場有各式年輕人喜愛的韓國超萌文具、雜貨。記者江佩君／攝影
現場有各式年輕人喜愛的韓國超萌文具、雜貨。記者江佩君／攝影
釜山直送魚板相當美味。記者江佩君／攝影
釜山直送魚板相當美味。記者江佩君／攝影
現場齊聚韓國國民小吃。記者江佩君／攝影
現場齊聚韓國國民小吃。記者江佩君／攝影
新光三越韓國商品展，11/24起至12/6日在新光三越台北信義新天地A11 6樓信義劇場展開。圖／記者江佩君、新光三越
新光三越韓國商品展，11/24起至12/6日在新光三越台北信義新天地A11 6樓信義劇場展開。圖／記者江佩君、新光三越
現場有各式年輕人喜愛的韓國超萌文具、雜貨。記者江佩君／攝影
現場有各式年輕人喜愛的韓國超萌文具、雜貨。記者江佩君／攝影
RECORDER FACTORY的快樂早午餐系列。記者江佩君／攝影
RECORDER FACTORY的快樂早午餐系列。記者江佩君／攝影
南浦洞串燒起司熱狗每份120元。圖／新光三越提供
南浦洞串燒起司熱狗每份120元。圖／新光三越提供

韓國 海鮮

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