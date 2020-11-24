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耶誕節新體驗！多肉植物派對好玩又療癒

聯合報 / 消費中心／即時報導
聖誕多肉組盆（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
聖誕多肉組盆（圖／有肉 Succulent & Gift提供）

位於台北大安區的有肉，連續五年邀請各個領域的專業講師共同規劃聖誕節團體手作課，以多肉為主題的聖誕限定體驗，除了年年有的經典「聖誕花圈」，值得一提的是全台獨家開課的「糖霜工藝」課，成品既精緻也突出！想與三五好友、公司同事一同渡過別於以往的聖誕佳節，有肉給你更多好玩的選擇，與植物互動的療癒感受就是這麼簡單，感受無可預知的樂趣，為明年的每一天增加一些美好的累積！

1. 聖誕節活動：冬陽多肉花圈

在質樸的藤圈上圍繞多種清香的葉材，再加幾朵色彩夢幻的多肉植物，成為花圈最美麗的重點，這麼美麗的自然系花圈擺在家裡也讓人賞心悅目，老師將帶著學員從無到有製作充滿馥郁香氣的多肉花圈，一人一只帶回家，綠色系的花圈讓你的家中日日美麗。

2. 聖誕節活動： 多肉珠寶盒

迷你多肉化身成綠意珠寶，精緻美麗的座落其中，將對多肉的愛通通植入這只晶瑩剔透的玻璃花器內，成品猶如珠寶盒般美麗。邀請你拋開日常的繁忙與緊湊，賞給自己些許空閒，慢下心微觀屬於多肉的世界，透過植物與土壤的種植重新感受時間，帶你走入屬於植栽的療癒空間。

3. 聖誕節活動： 糖霜工藝甜甜多肉水晶球

全台獨家開課的絕美工藝課，聖誕節的經典裝飾品「水晶球」，透過糖霜的手法，在課程自己動手做出來！裡頭的聖誕樹與小雪花、變成美麗的多肉景緻，不只好看、更是可以品嚐的美味甜點。用糖霜畫上可愛多肉，洋溢耶誕節慶的甜蜜時刻之外，水晶球也傳遞著溫馨與祝福。

4. 聖誕節活動： 聖誕多肉派對

這是有肉的經典活動，也是最受歡迎的課程，內容包含：多肉組盆課程，多肉植物花園導覽認識、多肉組盆、教學互動問答。聖誕節期間推出限定版本，加入濃厚聖誕味的多肉組盆！每位學員都可以親手體驗到植栽的樂趣，從挑選盆器及植物、介質分層運用、多肉植物脫盆清土、種植到新盆器上、養護方式教學，每個環節都會親手體驗與教學討論，讓學員動動手也動動腦。

甜甜多肉水晶球（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
甜甜多肉水晶球（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
手作課程教室（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
手作課程教室（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
多肉珠寶盒（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
多肉珠寶盒（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
冬陽多肉花圈（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
冬陽多肉花圈（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
多肉珠寶盒（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
多肉珠寶盒（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
冬陽多肉花圈（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
冬陽多肉花圈（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
甜甜多肉水晶球（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
甜甜多肉水晶球（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
療癒聖誕多肉體驗（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
療癒聖誕多肉體驗（圖／有肉 Succulent & Gift提供）

聖誕節 多肉植物

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