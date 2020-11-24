韓裔DJ詮釋LV秋冬新鞋款 帥氣男孩風

為展現路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）秋冬鞋款的年輕、都會、男孩氣，品牌邀請韓裔DJ Peggy Gou來詮釋各式冬造型，包括靴款、運動涼鞋、休閒鞋等，結合音樂的時尚動感拍攝成3分鐘的微電影。

以都會休閒為主調，今年秋冬路易威登女鞋系列更顯帥氣的男孩風，由現年30歲的Peggy Gou作為主角，她目前定居德國柏林、8歲學鋼琴、14歲到倫敦讀書，出生於九○後的Peggy Gou於2014年才出道，而今已是DJ、唱片製作人和時裝設計師等斜槓新秀，並創立了獨立唱片公司Gudu Records。以她的自信、自我來表現當代女性的獨立，來演繹女裝藝術總監Nicolas Ghesquière所打造的秋冬新款鞋履，採用皮革、經典monogram和Since 1854全新緹花混搭，為女鞋帶來多變的風情。