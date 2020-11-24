快訊

讓孩子「學黑熊攀爬」！台灣媽驚訝：這座動植物園很不一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓裔DJ詮釋LV秋冬新鞋款 帥氣男孩風

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
防水台高跟涼鞋，在影片中也與象徵音樂的唱機成為擺設背景。圖／LV提供
防水台高跟涼鞋，在影片中也與象徵音樂的唱機成為擺設背景。圖／LV提供

為展現路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）秋冬鞋款的年輕、都會、男孩氣，品牌邀請韓裔DJ Peggy Gou來詮釋各式冬造型，包括靴款、運動涼鞋、休閒鞋等，結合音樂的時尚動感拍攝成3分鐘的微電影。

以都會休閒為主調，今年秋冬路易威登女鞋系列更顯帥氣的男孩風，由現年30歲的Peggy Gou作為主角，她目前定居德國柏林、8歲學鋼琴、14歲到倫敦讀書，出生於九○後的Peggy Gou於2014年才出道，而今已是DJ、唱片製作人和時裝設計師等斜槓新秀，並創立了獨立唱片公司Gudu Records。以她的自信、自我來表現當代女性的獨立，來演繹女裝藝術總監Nicolas Ghesquière所打造的秋冬新款鞋履，採用皮革、經典monogram和Since 1854全新緹花混搭，為女鞋帶來多變的風情。

Since 1854是向1896年誕生的monogram致敬，也紀念品牌成立的1854年，以立體緹花織紋作為設計，運用LV與1854的新字體來做變化，數字8轉變為花瓣造型，帶來典雅氛圍，秋冬厚底涼鞋、尖楦頭靴款都是以此作為設計，LV Archlight休閒鞋則是以Since 1854作為點綴，此外，德比鞋、切爾西靴款等則顯得復古。全新的Laureate沙漠靴款搭配大厚底，Metropolis則是以軍裝靈感搭配經典印花，顏色以純黑、銀色為主，搭配小金鍊、雙色經典花色鞋帶，帶來小細節的奢華裝飾。

Peggy Gou詮釋Since 1854德比鞋。圖／LV提供
Peggy Gou詮釋Since 1854德比鞋。圖／LV提供
Metropolis以軍裝靈感搭配經典印花做為表現。圖／LV提供
Metropolis以軍裝靈感搭配經典印花做為表現。圖／LV提供
Since 1854厚底高跟涼鞋。圖／LV提供
Since 1854厚底高跟涼鞋。圖／LV提供
LV Archlight休閒鞋秋冬新款。圖／LV提
LV Archlight休閒鞋秋冬新款。圖／LV提
Laureate沙漠厚底靴。圖／LV提供
Laureate沙漠厚底靴。圖／LV提供
Matador鞋款相當復古時髦。圖／LV提供
Matador鞋款相當復古時髦。圖／LV提供
全新的Laureate沙漠靴款搭配大厚底，相當男孩氣。圖／LV提供
全新的Laureate沙漠靴款搭配大厚底，相當男孩氣。圖／LV提供
Silhouette靴款以Since 1854緹花設計。圖／LV提供
Silhouette靴款以Since 1854緹花設計。圖／LV提供
德比鞋以Since 1854立體緹花作為設計。圖／LV提供
德比鞋以Since 1854立體緹花作為設計。圖／LV提供
秋冬厚底涼鞋以Since 1854緹花設計。圖／LV提供
秋冬厚底涼鞋以Since 1854緹花設計。圖／LV提供
LV推出全新女裝秋冬鞋履系列。圖／LV提供
LV推出全新女裝秋冬鞋履系列。圖／LV提供

LV 品牌

延伸閱讀

盼了15年 LV路易威登終推網購台灣站！免運費還可到店退貨

陳立農穿BALLY漫步雲端 老蕭腳上的DIOR復古時髦

近60億頂級珠寶襲台中！路易威登今起高級珠寶展

LV玩起來 Game On史上首個紅心皇后包款登場

相關新聞

耶誕節新體驗！多肉植物派對好玩又療癒

位於台北大安區的有肉，連續五年邀請各個領域的專業講師共同規劃聖誕節團體手作課，以多肉為主題的聖誕限定體驗，除了年年有的經...

Uber Pass雙享方案登場 滿額免外送費、搭車10％折扣

繼Uber Eats推出每月120元訂閱，即可享不限次數滿額免費外送的「優饗方案」之後，Uber觀察到民眾越來越依賴便利...

韓裔DJ詮釋LV秋冬新鞋款 帥氣男孩風

為展現路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）秋冬鞋款的年輕、都會、男孩氣，品牌邀請韓裔DJ Peggy Gou...

遠東巨城周年慶將開跑 挑戰12天24億成長6％佳績

遠東巨城購物中心Big City週年慶將在11月26日至12月7日登場，將挑戰12天24億成長6 %佳績。今年周年慶巨城...

懷舊詩意時光 梵克雅寶Vintage系列五日快閃首獻台灣

懷舊的時光總令人緬懷，因為透過美感、光芒、情誼，召喚出屬於往昔的婀娜與優雅。始終散發詩意的法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Va...

爸媽育兒密技！Today at Apple線上課程幫留存節慶回憶

迎接歲末年終家人團聚的溫馨佳節，蘋果即日起至12月31日止於「Today at Apple」將陸續推出一系列適合闔家參與...

潮流教主Nigo攜手adidas Originals翻玩古著感 再創排隊秒殺限定系列

冬季到來adidas Originals再次與Nigo的品牌HUMAN MADE合作，不只推出鞋款，還以復古潮流及運動功...

旅遊復甦前兆？Club Med：提供「12個月」的改期彈性

疫苗研發有成，似為旅遊市場帶來些微曙光。全包式假期品牌Club Med搶先推出的「安心預訂政策」指出，於今(2020)年...

壞天氣、好日子？一只TUDOR帝舵 Pelagos照樣看得清

人類文明的真正出現，在於夜生活的開始。這並非鼓勵享樂，而是當人們發現了電、有了科技的進步後，將活動時間從白晝延長至黑夜，...

台鐵鳴日號跨年出發 行程曝光兩天兩夜每人三萬

鐵道旅遊正夯，台鐵局為配合交通部2022年鐵道觀光旅遊年，公開招商方式舉辦「110-115年鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀...

三倍券用完沒？年終歡聚、泡湯 大地酒店放大1.5倍

疫情衝擊下，今年尾牙出現了「微型化」的趨勢，餐飲業者也紛紛改以「化整為零」因應。大地酒店奇岩一號今年尾牙春酒推出「1桌也...

Gentle Monster、FENDI擁抱未來主義 打造最潮太陽眼鏡

2020年還沒結束，韓國品牌Gentle Monster就迫不及待的獻上明年新品墨鏡，讓大家對未來也充滿了希望。義大利精...

熱門新聞

高嘉瑜閨房亂推說「囤物症」 醫師打臉：是偷懶與邋遢

好市多黑色購物週第2天優惠公開 8K電視、鑽石項鍊拚場

退燒了？好市多黑色購物週去年搶爆今年輕鬆入手的好物

台灣烏腳病之父曾文賓逝世 享耆壽98歲

7歲女童休克急送醫 電動骨針及時給藥恢復意識

每日星座運勢／金牛事業多元化運作 情人攜手扶持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。