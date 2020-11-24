遠東巨城周年慶將開跑 挑戰12天24億成長6％佳績

遠東巨城購物中心Big City週年慶將在11月26日至12月7日登場，將挑戰12天24億成長6 %佳績。今年周年慶巨城推出高CP值商品組合、最強品牌特賣會、人氣話題快閃店，除滿千送百，還針對各樓面指定業種推出天天滿額贈，直接回饋給消費者，再加碼抽按摩椅及跑步機、17大銀行信用卡滿額禮、購物刷HAPPY GO Pay點數最高26倍滿額再抽萬點，誠意十足。

巨城購物中心指出，今年周年慶吉祥物阿Mall將化身超實用來店禮，休閒旅行、居家生活連續八波不間斷，有毛毯、直傘、摺疊收納箱、珪藻土地墊、保溫提袋、旅行收納組、收納背包及隔熱手套，驚喜限定加贈禮滿足廣大消費者。

巨城購物中心表示，今年前十月業績亮眼成長3.5 %。週年慶前再引進點睛品旗下全台獨家「PROMESSA」婚嫁訂製體驗店及竹苗獨家「adidas Originals」經典旗艦店同慶。香氛保養主打大容量囤貨必買4折起滿額再送品牌好禮；3C家電則看準iPhone 12系列貨量充足搭配單筆滿額送，還有頂級音響品牌BOSE、集雅社滿萬折千；男女流行服飾6折起最低2折，Outdoor全區商品最低2.9折起，搭配單日累計滿額贈，估計香氛保養、3C家電、服飾類整體業績都將齊聲上揚。

這次巨城週年慶將有109家超夯快閃店及聯合特賣品牌，11月26日起精品級千層蛋糕「Lady M」快閃店，還有來自大阪工匠級的「嵜本高級生吐司專門店」等。

週年慶期間，巨城1樓創藝廳「L'OREAL PARIS」、「MATRIX」、「SKINFOOD」、「KOSE」、「花王」等歐美日系開架式彩妝品牌全面3折起、「HAKERS」戶外機能服飾全面6折起，「Le CREUSET」經典鍋具一件5折、兩件4.5折，5樓精選寢具、旅行箱、童裝全面低至2折起。

歡慶UNIQLO來台10周年，11月26日至12月2日連7天單筆消費滿額贈經典環保購物袋，MUJI無印良品週年慶全檔期單筆消費滿1000贈100、家俱單筆20000現抵2000，搭配樓面滿3000送250，商品回饋高達25%。宜得利家居單筆滿3000贈250，city`super全面9折搭配滿2000送150，更祭出家庭客最愛的油類、肉品精選1+1優惠。