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懷舊詩意時光 梵克雅寶Vintage系列五日快閃首獻台灣
懷舊的時光總令人緬懷，因為透過美感、光芒、情誼，召喚出屬於往昔的婀娜與優雅。始終散發詩意的法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），將於12月初帶來Vintage系列的骨董珠寶。作品橫跨1920至1990年代，並透過質樸的線條、精湛的金工技藝，似一一檢視珠寶世家的時光剖面，令人屏息也讚嘆。
1950年代的一對Pic Vert胸針，已經以黃K金、鑽石和祖母綠展現了梵克雅寶對於小巧動物的童趣捕捉；Perruche胸針誕生於1962年代，綠松石、藍寶石、紅寶石還原了鸚鵡身上彩色羽毛的斑斕鮮豔，更有尾羽的修長、拉長了生活的詩意想像；而1935年的年的Ludo手鐲則是以綠松石、黃K金的大膽色彩對比，加上金屬鍊帶的柔軟服貼，展現一甲子時光以前、梵克雅寶身為頂級珠寶世家已經湧現了深邃底蘊。
所謂的「Heritage典藏系列」，是梵克雅寶積極搜羅19世紀20至80年代的珠寶創作，全系列藏品超過數百件、並包含部分極罕有、展現品牌過往風格美感的時代之作；每件典藏系列作品均經專家研究、並附典藏系列的證明書，同時也對鑑賞家、收藏家公開販售；而預約制的展覽將於12月8日（周二）開始於台北101購物中心六樓的尊榮俱樂部舉辦，時間為每日下午一點至六點，展期直至12月12日（周六）為止，如欲預約，則可洽詢Van Cleef & Arpels台北101珠寶精品店，電話為（02）8101-8333。
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