快訊

川普終於放手？授權拜登交接 首波「政治正確」內閣

驚！藝人陳艾琳老公吸麻 遭警方逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懷舊詩意時光 梵克雅寶Vintage系列五日快閃首獻台灣

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
Van Cleef & Arpels Ludo手鐲，1935年、黃K金、綠松石、黑色尖晶石、鑽石、Heritage典藏系列，約347萬元。圖 / 梵克雅寶提供。
Van Cleef & Arpels Ludo手鐲，1935年、黃K金、綠松石、黑色尖晶石、鑽石、Heritage典藏系列，約347萬元。圖 / 梵克雅寶提供。

懷舊的時光總令人緬懷，因為透過美感、光芒、情誼，召喚出屬於往昔的婀娜與優雅。始終散發詩意的法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），將於12月初帶來Vintage系列的骨董珠寶。作品橫跨1920至1990年代，並透過質樸的線條、精湛的金工技藝，似一一檢視珠寶世家的時光剖面，令人屏息也讚嘆。

1950年代的一對Pic Vert胸針，已經以黃K金、鑽石和祖母綠展現了梵克雅寶對於小巧動物的童趣捕捉；Perruche胸針誕生於1962年代，綠松石、藍寶石、紅寶石還原了鸚鵡身上彩色羽毛的斑斕鮮豔，更有尾羽的修長、拉長了生活的詩意想像；而1935年的年的Ludo手鐲則是以綠松石、黃K金的大膽色彩對比，加上金屬鍊帶的柔軟服貼，展現一甲子時光以前、梵克雅寶身為頂級珠寶世家已經湧現了深邃底蘊。

所謂的「Heritage典藏系列」，是梵克雅寶積極搜羅19世紀20至80年代的珠寶創作，全系列藏品超過數百件、並包含部分極罕有、展現品牌過往風格美感的時代之作；每件典藏系列作品均經專家研究、並附典藏系列的證明書，同時也對鑑賞家、收藏家公開販售；而預約制的展覽將於12月8日（周二）開始於台北101購物中心六樓的尊榮俱樂部舉辦，時間為每日下午一點至六點，展期直至12月12日（周六）為止，如欲預約，則可洽詢Van Cleef & Arpels台北101珠寶精品店，電話為（02）8101-8333。

Van Cleef & Arpels Pic Vert胸針，不可單獨銷售，Heritage典藏系列，約360萬元。圖 / 梵克雅寶提供。
Van Cleef & Arpels Pic Vert胸針，不可單獨銷售，Heritage典藏系列，約360萬元。圖 / 梵克雅寶提供。
Van Cleef & Arpels Ramure胸針，1963年，Heritage典藏系列，約290萬元。圖 / 梵克雅寶提供。
Van Cleef & Arpels Ramure胸針，1963年，Heritage典藏系列，約290萬元。圖 / 梵克雅寶提供。
本次梵克雅寶的Heritage典藏系列作品橫跨1920至1990年代，似一一檢視珠寶世家的時光剖面，令人屏息也讚嘆。圖 / 梵克雅寶提供。
本次梵克雅寶的Heritage典藏系列作品橫跨1920至1990年代，似一一檢視珠寶世家的時光剖面，令人屏息也讚嘆。圖 / 梵克雅寶提供。

珠寶 台北101 品牌

延伸閱讀

溫馨耶誕璀璨定情好時機 婚嫁美鑽鍊墜、耳環助攻幸福

永遠的紅毯白月光！回顧桂綸鎂的清新性感紅毯造型史，太絕美成一代仙氣代名詞

當媽後徐若瑄辣度不減！回顧不敗女神的絕美紅毯造型，「高級性感」成最美常勝軍

金馬慶功／金馬影后陳淑芳曝好運兆頭 被爆手鐲遭騙錢

相關新聞

懷舊詩意時光 梵克雅寶Vintage系列五日快閃首獻台灣

懷舊的時光總令人緬懷，因為透過美感、光芒、情誼，召喚出屬於往昔的婀娜與優雅。始終散發詩意的法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Va...

爸媽育兒密技！Today at Apple線上課程幫留存節慶回憶

迎接歲末年終家人團聚的溫馨佳節，蘋果即日起至12月31日止於「Today at Apple」將陸續推出一系列適合闔家參與...

潮流教主Nigo攜手adidas Originals翻玩古著感 再創排隊秒殺限定系列

冬季到來adidas Originals再次與Nigo的品牌HUMAN MADE合作，不只推出鞋款，還以復古潮流及運動功...

旅遊復甦前兆？Club Med：提供「12個月」的改期彈性

疫苗研發有成，似為旅遊市場帶來些微曙光。全包式假期品牌Club Med搶先推出的「安心預訂政策」指出，於今(2020)年...

壞天氣、好日子？一只TUDOR帝舵 Pelagos照樣看得清

人類文明的真正出現，在於夜生活的開始。這並非鼓勵享樂，而是當人們發現了電、有了科技的進步後，將活動時間從白晝延長至黑夜，...

台鐵鳴日號跨年出發 行程曝光兩天兩夜每人三萬

鐵道旅遊正夯，台鐵局為配合交通部2022年鐵道觀光旅遊年，公開招商方式舉辦「110-115年鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀...

三倍券用完沒？年終歡聚、泡湯 大地酒店放大1.5倍

疫情衝擊下，今年尾牙出現了「微型化」的趨勢，餐飲業者也紛紛改以「化整為零」因應。大地酒店奇岩一號今年尾牙春酒推出「1桌也...

Gentle Monster、FENDI擁抱未來主義 打造最潮太陽眼鏡

2020年還沒結束，韓國品牌Gentle Monster就迫不及待的獻上明年新品墨鏡，讓大家對未來也充滿了希望。義大利精...

吐司1元、獨家「BBQ蔥醬雪花牛」！Isaac Toast開新店

韓系連鎖早餐店「Isaac Toast」，將於11月28日開設在台第13間分店「台中豐原北陽店」，並於11月25日開始試...

好市多黑色購物週再下殺 8K電視折3.8萬 鑽石項鍊省2.6萬

Costco好市多黑色購物週首日買氣稍嫌平淡，只有在下班時間後賣場才陸續湧現較多採購人潮。今進入活動第2天，許多會員可能...

古代商隊旅館為靈感 貫穿古今的交通願景

荷蘭建築事務所UNStudio 在日前發佈了杜哈地鐵線全新完工的第一批車站完工的消息。

星野谷關泡湯 頂級奢華 舒暢養生

聯合報系有行旅企畫的「星野虹夕諾雅頂級奢華度假villa」，是日本星野集團首次於台灣打造的頂級奢華溫泉度假旅宿，以「溫泉...

熱門新聞

好市多黑色購物週第2天優惠公開 8K電視、鑽石項鍊拚場

高嘉瑜閨房亂推說「囤物症」 醫師打臉：是偷懶與邋遢

退燒了？好市多黑色購物週去年搶爆今年輕鬆入手的好物

台灣烏腳病之父曾文賓逝世 享耆壽98歲

每日星座運勢／金牛事業多元化運作 情人攜手扶持

7歲女童休克急送醫 電動骨針及時給藥恢復意識

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。