創造自己的餐酒搭 Wolf Blass全台廚藝教室即將開跑

接續去年的「Find your Flavour探尋美味」主題，鼓勵消費者在各種嘗試中找到自己最喜愛的味道；今年禾富酒莊（Wolf Blass）用「禾富食尚」延伸這個主題，從烹飪開始，帶領大家一步一步打造專屬於自己的餐酒搭體驗。

禾富酒莊在台代表富邑（Treasury Wine Estates Taiwan）台灣區總經理蔡光庭（Philippe）表示：「今年的活動帶領大家從另一個角度切入餐酒搭配，與多數餐酒搭配單方面的建議不同，Wolf Blass希望帶領消費者探索自己的味蕾，並創造屬於自己的餐酒搭配。同時Wolf Blass齊全的系列及品項，除了讓餐酒可以有更精準的搭配外，消費者也可以用不同酒款去嘗試及創造，更增添餐酒搭的樂趣！」

第一波活動禾富酒莊將於各地舉辦一系列的廚藝教室，在烹飪的過程中，Wolf Blass同時也會提供酒款品飲，讓消費者體驗食材及調味的變化與葡萄酒的搭配。同時增加一些微醺的樂趣，鼓勵消費者自己動手創造屬於自己的餐酒搭。第一場活動將於11月29日在台北「灶神在家」舉辦，因11月是美國感恩節，當天烹飪的菜色也是感恩節的經典料理，像是烤火雞、馬鈴薯泥及南瓜派。品飲的酒款有碧亞拉系列氣泡酒、金牌系列夏多內白葡萄酒，以及灰牌系列希哈紅葡萄酒。以三種截然不同的酒款，帶領消費者初步領略餐酒搭的樂趣。

禾富全系列酒款有碧亞拉系列、鷹牌系列、黃牌系列、金牌系列、灰牌系列及黑牌系列。鷹牌及黃牌系列在全台家樂福門市皆有販售。

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