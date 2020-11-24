爸媽育兒密技！Today at Apple線上課程幫留存節慶回憶

迎接歲末年終家人團聚的溫馨佳節，蘋果即日起至12月31日止於「Today at Apple」將陸續推出一系列適合闔家參與的「打造暖心佳節」免費線上課程，透過iPhone、iPad發揮精彩創意，為這一年製作一份暖心的回憶好禮。一系列實用課程也非常適合爸媽幫孩子報名，超前部署寒假作業動手做的技能。

今年因為疫情的關係，許多Today at Apple課程都轉為線上舉行，雖然少了講師面對面教學的臨場感，但反而讓大家可以更不受時間地點以及名額的限制，只要報名參加線上課程、下載計畫案手冊，就可以開始和家人好友一起動手實作各種容易上手的有趣計劃案，即使不在身旁也能透過網路共享同樂。

打造暖心佳節的線上課程主題每週都不盡相同，包括「藝術技巧：小驚喜表謝意」、教你用「備忘錄」App為親友打造個人專屬的數位卡片，表達你的滿心感謝、還有「攝影技巧：歡慶佳節全家福」教你拍出跳脫傳統的全家福照片，獲得各種拍出趣味全家合照的好點子。趕快至官網（apple.co/make-your-holiday-tw）報名即將舉行的線上課程。