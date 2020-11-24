潮流教主Nigo攜手adidas Originals翻玩古著感 再創排隊秒殺限定系列
冬季到來adidas Originals再次與Nigo的品牌HUMAN MADE合作，不只推出鞋款，還以復古潮流及運動功能為靈感，創造了丹寧系列以及粉絲必搶的充氣夾克和背心。同樣是聯名，PUMA為紀念《超級瑪利歐 Super Mario》35周年，二度攜手任天堂打造全新Super Mario™ 3D收藏輯系列。
全新的adidas Originals by Human Made系列，以「 Future is in the past」為設計主旨，最吸引潮流玩家的就是的夾克和背心，特別的是在服裝左胸內側暗藏一個管子，可以透過管子將衣服充氣，展現蓬鬆立體結構設計。左胸處亦標示NIGO聯名的專屬心型logo，正面拉鍊則印製片假名日文標語，展現Human Made的DNA。另外，共推出兩款Nizza Hi 鞋款，以帆布鞋面和橡膠鞋底製成，鞋身內側的拉鍊則以日本片假名寫出「adidas by NIGO」，Human Made心型標誌滿佈於中底，搭配灰藍與米白兩種鞋身配色，展現復古氛圍。
PUMA以顏色、圖形、與粉絲喜歡的角色貫穿Super Mario™ 3D收藏輯系列， 挑選了Clyde、Future Rider、RS-Fast 及 J.Cole經典簽名籃球鞋 RS-Dreamer進行聯名。像是Future Rider Super Mario 64鞋的靈感來自超級瑪利歐首款3D冒險遊戲，鞋面設計借鏡主角的紅藍裝備、可靠的飛行帽、及遊戲中的情境場景。而Clyde Super Mario Sunshine及PUMA RS-Dreamer Super Mario Sunshine鞋，則受到瑪利歐在熱帶德爾菲諾島的冒險啟發，兩款鞋款都使用了充滿水元素細節。
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