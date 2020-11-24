潮流教主Nigo攜手adidas Originals翻玩古著感 再創排隊秒殺限定系列

冬季到來adidas Originals再次與Nigo的品牌HUMAN MADE合作，不只推出鞋款，還以復古潮流及運動功能為靈感，創造了丹寧系列以及粉絲必搶的充氣夾克和背心。同樣是聯名，PUMA為紀念《超級瑪利歐 Super Mario》35周年，二度攜手任天堂打造全新Super Mario™ 3D收藏輯系列。

全新的adidas Originals by Human Made系列，以「 Future is in the past」為設計主旨，最吸引潮流玩家的就是的夾克和背心，特別的是在服裝左胸內側暗藏一個管子，可以透過管子將衣服充氣，展現蓬鬆立體結構設計。左胸處亦標示NIGO聯名的專屬心型logo，正面拉鍊則印製片假名日文標語，展現Human Made的DNA。另外，共推出兩款Nizza Hi 鞋款，以帆布鞋面和橡膠鞋底製成，鞋身內側的拉鍊則以日本片假名寫出「adidas by NIGO」，Human Made心型標誌滿佈於中底，搭配灰藍與米白兩種鞋身配色，展現復古氛圍。

adidas Originals by Human Made系列背心5,690元。圖／adidas Originals提供

PUMA以顏色、圖形、與粉絲喜歡的角色貫穿Super Mario™ 3D收藏輯系列， 挑選了Clyde、Future Rider、RS-Fast 及 J.Cole經典簽名籃球鞋 RS-Dreamer進行聯名。像是Future Rider Super Mario 64鞋的靈感來自超級瑪利歐首款3D冒險遊戲，鞋面設計借鏡主角的紅藍裝備、可靠的飛行帽、及遊戲中的情境場景。而Clyde Super Mario Sunshine及PUMA RS-Dreamer Super Mario Sunshine鞋，則受到瑪利歐在熱帶德爾菲諾島的冒險啟發，兩款鞋款都使用了充滿水元素細節。

adidas Originals by Human Made系列丹寧西裝外套10,800元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals by Human Made系列立領夾克7,800元。圖／adidas Originals提供

PUMA Future Rider Super Mario 64鞋3,080元。圖／PUMA提供

adidas Originals by Human Made系列NIZZA HI鞋款3,690元。圖／adidas Originals提供

PUMA Clyde Super Mario Sunshine鞋2,980元。圖／PUMA提供