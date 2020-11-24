除了威士忌 原來蘇格蘭也有精釀啤酒？

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

提起蘇格蘭你會想到什麼？身著格紋百摺裙的男子、大麥與泥煤的香氣，豐饒深邃的威士忌？其實蘇格蘭的飲品可不只有威士忌，2015年創立的獨立啤酒廠「愛丁堡啤酒廠（The Edinburgh Beer Factory）」，正是蘇格蘭眾多知名啤酒廠的其中一間。

酒廠風格深受愛丁堡出生的「普普藝術（Pop Art）」名家：愛德華多包洛奇（Sir. Eduardo Paolozzi）所啟發。身為雕塑家的愛德華多包洛奇，同時散發普普藝術、超現實主義的風格。而愛丁堡啤酒廠則信奉「Craft is Art」為圭臬，一如Sir. Paolozzi常將日常用品巧妙變化為藝術品，酒廠並深信：Make Beer Beatiful，所以酒標設計相當普普、多彩，名稱也跳脫傳統框架，將Slow Jazz、Futurism、UnTitled、或Z.E.E.P為啤酒名稱。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

目前主推的六款精釀啤酒濃度從3.5％到6.5％不等，酒廠並從2016年開始至2020年為止，拿過World Beer Awards、SIBA、The Beer Award、Scottish Beer Awards四項比賽的10面獎牌。預計從11月底到12月初將會到貨台灣，包含基隆、台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮，九個城市的20間嚐鮮特約店家都有機會飲用。不能出國、無法去蘇格蘭的時候，或許...小酌怡情？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康