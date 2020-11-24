聽新聞
test
0:00 / 0:00
壞天氣、好日子？一只TUDOR帝舵 Pelagos照樣看得清
人類文明的真正出現，在於夜生活的開始。這並非鼓勵享樂，而是當人們發現了電、有了科技的進步後，將活動時間從白晝延長至黑夜，開啟了無限可能。帝舵（TUDOR）現有Black Shield、Chrono Blue、Ranger與North Flag系列中，強打自製機芯與高辨識度的Pelagos，近期釋出全新視覺形象，再度展現帝舵近10年的專業實力。
雖然Pelagos並非全新系列，但2015年時採用自行研發、耗費更多成本的自製機芯，象徵帝舵自主性、專業表現的又一里程碑。MT5612自動上鍊機芯具備雙向上鍊的自動盤，動力儲存可達70小時、近三天之長。由於具備不受磁性影響、較高階的矽游絲，MT5612也達成了瑞士天文台（COSC）的品質認證。
而有了精準的機芯，穩定可靠的本質，更是信用的加分選項。Tudor Pelagos除了具備500米的強悍防水性能，鈦金屬的表殼與鍊帶更較傳統不鏽鋼重量減少60%，同時42毫米的表面上，小時的刻度以簡潔的三角形、正方形、長方形來區隔，加上夜光塗料，無論低光源、夜間，都能清楚辨讀時間。
簡單、好使用、好看時間、走時精準，這就是我們對於一只好品質腕表的清楚定義了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言