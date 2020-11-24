壞天氣、好日子？一只TUDOR帝舵 Pelagos照樣看得清

人類文明的真正出現，在於夜生活的開始。這並非鼓勵享樂，而是當人們發現了電、有了科技的進步後，將活動時間從白晝延長至黑夜，開啟了無限可能。帝舵（TUDOR）現有Black Shield、Chrono Blue、Ranger與North Flag系列中，強打自製機芯與高辨識度的Pelagos，近期釋出全新視覺形象，再度展現帝舵近10年的專業實力。

無論低光源、惡劣情況下，依然能清楚辨讀時間的TUDOR Pelagos腕表。圖 / TUDOR提供。

雖然Pelagos並非全新系列，但2015年時採用自行研發、耗費更多成本的自製機芯，象徵帝舵自主性、專業表現的又一里程碑。MT5612自動上鍊機芯具備雙向上鍊的自動盤，動力儲存可達70小時、近三天之長。由於具備不受磁性影響、較高階的矽游絲，MT5612也達成了瑞士天文台（COSC）的品質認證。

而有了精準的機芯，穩定可靠的本質，更是信用的加分選項。Tudor Pelagos除了具備500米的強悍防水性能，鈦金屬的表殼與鍊帶更較傳統不鏽鋼重量減少60%，同時42毫米的表面上，小時的刻度以簡潔的三角形、正方形、長方形來區隔，加上夜光塗料，無論低光源、夜間，都能清楚辨讀時間。

簡潔、精準、精密，讓TUDOR Pelagos腕表帶來日常的信任感。圖 / TUDOR提供。

簡單、好使用、好看時間、走時精準，這就是我們對於一只好品質腕表的清楚定義了。

除了黑色表面，TUDOR Pelagos另有藍色表面搭配藍色橡膠表帶的組合。圖 / TUDOR提供。