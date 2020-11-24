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台鐵鳴日號跨年出發 行程曝光兩天兩夜每人三萬

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
鳴日號跨年出發。圖／台鐵局提供
鳴日號跨年出發。圖／台鐵局提供

鐵道旅遊正夯，台鐵局為配合交通部2022年鐵道觀光旅遊年，公開招商方式舉辦「110-115年鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車經營權利案」招商及遴選，由雄獅旅行社搶下經營權。根據雄獅初步規畫，將於跨年舉辦兩天兩夜行程，每人售價約3萬元。

雄獅說，將以集團的力量全力經營鐵道旅遊，運用觀光列車和每個車站與在地產業串接，並導入設計美學，隆重迎接美學觀光列車所代表的2022鐵道旅遊年。

雄獅說，以鳴日號串聯觀光場域，帶動旅客與在地文化交流，啟動台灣鐵道旅遊。並整合官方與民間的資源，與優質旅遊同業合作共好，以日本、瑞士為標竿，建構以鐵道文化為本，且具台灣代表性的國際級旅遊體驗。

雄獅說，將打造五星服務品質的鳴日號，提供以人為本的高端服務、推廣米其林美食，同時帶領旅客體驗產地食材。並搭配地方主題打造藍皮解憂號成為在地文化展演場域，讓民眾能透過嗅覺、味覺、觸覺等五感體驗感，受到鐵道不再是單純的運輸工具，而是遊程一部分的旅遊新感受。此外，也將透過集團資源，利用精準行銷的方式，鎖定中高端客戶族群，來推廣觀光列車相關包套行程。

按照雄獅初步規畫，鳴日號首發為「日初合鳴」兩天兩夜跨年行程，旅客12月31日晚上11時50分，在火車上跨年，分別從南港、台中發車，兩列鳴日號到太麻里會合，凌晨5時抵達欣賞台灣第一道曙光，12月31日到1月2日的行程每人售價約3萬元，預計12月初開放購票。

約共220個首發車限量名額，南港出發的鳴日號，有一個客廳車廂、一個吧台車廂、四個商務艙車廂；台中出發的鳴日號，有一個客廳車廂、一個吧台車廂、兩個商務艙車廂，共十節車廂首度載客亮相。

至於車上餐食，雄獅目前規畫在地小點，至於明年四月規畫餐點會規劃備餐餐車、用餐餐車兩種，把米其林等級美食搬上鳴日號。

在元旦後，雄獅也規畫常態鳴日號五天環島遊、三天花東遊，預計每人每天平均1萬元，一個月開行六趟；2到4月也會有櫻花主題列車，搭火車到阿里山、武陵農場，也會和林鐵接軌。

雄獅說，估計一年創造五億營收，和台鐵合約簽五年。

鐵道 車廂

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