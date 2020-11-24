三倍券用完沒？年終歡聚、泡湯 大地酒店放大1.5倍

疫情衝擊下，今年尾牙出現了「微型化」的趨勢，餐飲業者也紛紛改以「化整為零」因應。大地酒店奇岩一號今年尾牙春酒推出「1桌也成行」專案，還有圍爐年菜與外帶服務，同時祭出年底即將到期的三倍券優惠，最高可放大1.5倍。

「奇岩一號餐廳」包含大地酒店內的北投店與萬豪旗艦店，針對年底到期尚未使用的振興三倍券提出專案，使用3,000元三倍券可消費3,500元，訂1桌最多可用6張；另持三倍券於館內喜歡廳、月兒彎彎餐廳用餐消費，可享振興券面額1.5倍的折抵優惠，但限套餐消費，不適用單點，並需加原價一成服務費。

此外，透過官網、電話預訂一泊一食、一泊二食專案，並透過三倍券支付，可折抵振興券面額1.5倍之金額。例如面額1,000元振興券可抵房費1,500元。

奇岩一號餐廳今年尾牙春酒推出兩款菜單，價位15,800元起，最豪華菜色是萬豪旗艦店推出18,800元桌菜菜單。

奇岩一號萬豪旗艦店主廚蔡振榮表示，今年尾牙春酒菜色中，特別加入新派川菜的烹調法，融合傳統台灣料理如客家菜，再加上川湘菜的特色。例如以特選綠色辣椒與新鮮花椒，加上三星蔥製作成醬汁，翡翠色的醬汁淋在新鮮鮑魚上，「椒麻鮮鮑魚」極其吸睛。

另外，還有以台灣傳統食材如蔥、蒜頭炸煮，並加入雞高湯烹製而成的「台式佛跳牆」，以及傳統台灣味的「蘭陽西魯肉」、以甘甜口感的西瓜幼苗醃製的「西瓜綿蒸鮮魚」，讓賓客重溫記憶中的流水席滋味。

而北投奇岩一號則推出融合北投的在地特色菜，也就是溫泉鄉發展出特有的「酒家菜」，例如「酒家魷魚螺肉蒜」，搭配招牌川湘料理如「蓉城乾鍋鮮鮑魚」、「大地稻香牛」、「剁椒活鮮魚」等；另提供預訂桌數滿額贈，包括千元滿額券、宴會當日賓客可享泡湯7折等優惠。