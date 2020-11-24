快訊

台灣民意基金會調查「最不欣賞的六都市長」 陳其邁第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三倍券用完沒？年終歡聚、泡湯 大地酒店放大1.5倍

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
北投酒家菜的代表「魷魚螺肉蒜」。圖／大地酒店提供
北投酒家菜的代表「魷魚螺肉蒜」。圖／大地酒店提供

疫情衝擊下，今年尾牙出現了「微型化」的趨勢，餐飲業者也紛紛改以「化整為零」因應。大地酒店奇岩一號今年尾牙春酒推出「1桌也成行」專案，還有圍爐年菜與外帶服務，同時祭出年底即將到期的三倍券優惠，最高可放大1.5倍。

「奇岩一號餐廳」包含大地酒店內的北投店與萬豪旗艦店，針對年底到期尚未使用的振興三倍券提出專案，使用3,000元三倍券可消費3,500元，訂1桌最多可用6張；另持三倍券於館內喜歡廳、月兒彎彎餐廳用餐消費，可享振興券面額1.5倍的折抵優惠，但限套餐消費，不適用單點，並需加原價一成服務費。

此外，透過官網、電話預訂一泊一食、一泊二食專案，並透過三倍券支付，可折抵振興券面額1.5倍之金額。例如面額1,000元振興券可抵房費1,500元。

奇岩一號餐廳今年尾牙春酒推出兩款菜單，價位15,800元起，最豪華菜色是萬豪旗艦店推出18,800元桌菜菜單。

奇岩一號萬豪旗艦店主廚蔡振榮表示，今年尾牙春酒菜色中，特別加入新派川菜的烹調法，融合傳統台灣料理如客家菜，再加上川湘菜的特色。例如以特選綠色辣椒與新鮮花椒，加上三星蔥製作成醬汁，翡翠色的醬汁淋在新鮮鮑魚上，「椒麻鮮鮑魚」極其吸睛。

另外，還有以台灣傳統食材如蔥、蒜頭炸煮，並加入雞高湯烹製而成的「台式佛跳牆」，以及傳統台灣味的「蘭陽西魯肉」、以甘甜口感的西瓜幼苗醃製的「西瓜綿蒸鮮魚」，讓賓客重溫記憶中的流水席滋味。

而北投奇岩一號則推出融合北投的在地特色菜，也就是溫泉鄉發展出特有的「酒家菜」，例如「酒家魷魚螺肉蒜」，搭配招牌川湘料理如「蓉城乾鍋鮮鮑魚」、「大地稻香牛」、「剁椒活鮮魚」等；另提供預訂桌數滿額贈，包括千元滿額券、宴會當日賓客可享泡湯7折等優惠。

相關資訊可洽北投店：02-5551-8888，萬豪旗艦店：02-8501-1380，或查官網菜單：https://reurl.cc/MdoOYp

以台灣傳統食材如蔥、蒜頭炸煮，並加入雞高湯烹製而成的「台式佛跳牆」。圖／大地酒店提供
以台灣傳統食材如蔥、蒜頭炸煮，並加入雞高湯烹製而成的「台式佛跳牆」。圖／大地酒店提供
傳統台灣味的「蘭陽西魯肉」。圖／大地酒店提供
傳統台灣味的「蘭陽西魯肉」。圖／大地酒店提供

萬豪 北投 尾牙

延伸閱讀

年底三大強檔 台灣零售通路拚了

立委轟秋冬專案違憲 阿中：為防疫安全

北投變電箱爆炸2千戶大停電 竟是老鼠惹的禍

避免秋冬疫情再起 國泰、富邦等金控業紛紛取消尾牙

相關新聞

壞天氣、好日子？一只TUDOR帝舵 Pelagos照樣看得清

人類文明的真正出現，在於夜生活的開始。這並非鼓勵享樂，而是當人們發現了電、有了科技的進步後，將活動時間從白晝延長至黑夜，...

台鐵鳴日號跨年出發 行程曝光兩天兩夜每人三萬

鐵道旅遊正夯，台鐵局為配合交通部2022年鐵道觀光旅遊年，公開招商方式舉辦「110-115年鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀...

三倍券用完沒？年終歡聚、泡湯 大地酒店放大1.5倍

疫情衝擊下，今年尾牙出現了「微型化」的趨勢，餐飲業者也紛紛改以「化整為零」因應。大地酒店奇岩一號今年尾牙春酒推出「1桌也...

Gentle Monster、FENDI擁抱未來主義 打造最潮太陽眼鏡

2020年還沒結束，韓國品牌Gentle Monster就迫不及待的獻上明年新品墨鏡，讓大家對未來也充滿了希望。義大利精...

吐司1元、獨家「BBQ蔥醬雪花牛」！Isaac Toast開新店

韓系連鎖早餐店「Isaac Toast」，將於11月28日開設在台第13間分店「台中豐原北陽店」，並於11月25日開始試...

好市多黑色購物週再下殺 8K電視折3.8萬 鑽石項鍊省2.6萬

Costco好市多黑色購物週首日買氣稍嫌平淡，只有在下班時間後賣場才陸續湧現較多採購人潮。今進入活動第2天，許多會員可能...

古代商隊旅館為靈感 貫穿古今的交通願景

荷蘭建築事務所UNStudio 在日前發佈了杜哈地鐵線全新完工的第一批車站完工的消息。

星野谷關泡湯 頂級奢華 舒暢養生

聯合報系有行旅企畫的「星野虹夕諾雅頂級奢華度假villa」，是日本星野集團首次於台灣打造的頂級奢華溫泉度假旅宿，以「溫泉...

抹茶控出動！辻利茶舗推3款冬季甜品 吃得到整顆草莓

來自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舗」將於11月27日起再度推出多款冬季熱飲，其中還包含全新登場的「雪藏雙茶提拉米蘇」。另外...

連野餐組、寵物羽絨衣都有！PRADA假日系列很欠買

耶誕節是年底非常重要的親朋好友相聚節日，特別是耶誕夜，許多人都會相約一起度過，溫馨熱鬧。今年時尚品牌PRADA的假日系列...

溫馨耶誕璀璨定情好時機 婚嫁美鑽鍊墜、耳環助攻幸福

歲末年終連續的歡聚佳節，讓空氣中一直洋溢著溫馨、充滿暖意的氛圍，是許多人心目中最美好的時光，讓人起心動念一起迎接美好未來...

星級主廚聯名義式餐廳CROM Taipei 打造全新超值套餐

由義大利米其林一星餐廳「Trattoria Zappatori」名廚克里斯帝安‧米洛內（Christian Milone...

熱門新聞

好市多黑色購物週第2天優惠公開 8K電視、鑽石項鍊拚場

好市多黑色購物週隱藏版優惠 冷泡咖啡包、無縫保鮮盒必買

飯店櫃檯曝訂房3大眉角！揭詐騙手法狂喊：不要信

好市多黑色購物週首日買氣普通 BOSCH洗碗機、尿布最熱賣

退燒了？好市多黑色購物週去年搶爆今年輕鬆入手的好物

台灣烏腳病之父曾文賓逝世 享耆壽98歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。