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Gentle Monster、FENDI擁抱未來主義 打造最潮太陽眼鏡

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
在這一季FENDI於男裝系列中推出新款FENDI CODE及FENDI PACK太陽眼鏡。圖／FENDI提供
在這一季FENDI於男裝系列中推出新款FENDI CODE及FENDI PACK太陽眼鏡。圖／FENDI提供

2020年還沒結束，韓國品牌Gentle Monster就迫不及待的獻上明年新品墨鏡，讓大家對未來也充滿了希望。義大利精品的FENDI也在冬季的太陽眼鏡系列，琢磨科技感傳達未來主義。

Gentle Monster以「VOID」虛無世界為主題，推出2021早春系列，描繪著對未來的無限期待，因此讓墨鏡有著豐富的配色與不規則的線條設計，打破現實與非現實的邊界。全新的7款設計，皆有著前衛造型，戴上臉就能成為視覺焦點，像是NEW BOND就於前框鼻梁架添加特殊鐵絲裝飾細節，以直線型態的鏡片呈現獨特魅力。或是同樣以長方形為架構的DEUS款，從前框向外延伸的鏡片，與鏡臂寬版線條結合，外型充滿「新復古感 」。以及突破常規的GHOST系列，有著六角形鏡面，以及前框兩側連接鏡臂金屬裝飾，存在感強烈。

在這一季FENDI於男裝系列中推出新款FENDI CODE及FENDI PACK太陽眼鏡，分別結合了未來主義設計和幾何細節；或是採用大膽的撞色配色。FENDI CODE太陽眼鏡有著超輕的金屬結構及圓柱形的單色鏡片，鏡片上的FENDI Logo跟正面的金屬線條是最搶眼的圖案，搭配的精選顏色光變色鏡片，會隨著光線強弱變成透明鏡片或暗色鏡片。FENDI PACK的靈感源自品牌秋冬系列的配飾，正面的金屬擾流設計，以撞色或全新的「F 形」鏤空鏡腳尖端為特色，最後在鏡框上帶上一抹黃，呼應了配飾的外觀。

Gentle Monster DEUS太陽眼鏡10,220元。圖／PUYI提供
Gentle Monster DEUS太陽眼鏡10,220元。圖／PUYI提供

FENDI PACK太陽眼鏡約12,000元。圖／FENDI提供
FENDI PACK太陽眼鏡約12,000元。圖／FENDI提供

Gentle Monster GHOST太陽眼鏡10,220元。圖／PUYI提供
Gentle Monster GHOST太陽眼鏡10,220元。圖／PUYI提供

Gentle Monster NEW BOND太陽眼鏡11,500元。圖／PUYI提供
Gentle Monster NEW BOND太陽眼鏡11,500元。圖／PUYI提供

FENDI CODE時裝表演太陽眼鏡約16,000元。圖／FENDI提供
FENDI CODE時裝表演太陽眼鏡約16,000元。圖／FENDI提供

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