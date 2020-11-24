吐司1元、獨家「BBQ蔥醬雪花牛」！Isaac Toast開新店

韓系連鎖早餐店「Isaac Toast」，將於11月28日開設在台第13間分店「台中豐原北陽店」，並於11月25日開始試營運。店內除了特別推出全新的獨家口味「BBQ蔥醬雪花牛」，還將推出開幕3重優惠，首3日來店消費，MVP吐司1元起，另外還有經典起司三明治39元、指定套餐優惠等不同方案。

Isaac Toast為韓國當地知名的連鎖早餐品牌，在韓國共有超過800間門市，也被網友暱稱為「韓國美而美」，是許多民眾赴韓旅遊的必吃庶民餐點。店內最大的特色，就是擁有獨家調製的品牌醬料，搭配以韓國奶油煎烤的吐司，並結合不同的配料組合，帶來豐富的滋味。Isaac Toast在2016進軍台灣，除了在台持續展店，也陸續開發新口味增添新意。

即將開幕的「台中豐原北陽店」，乃是台灣第13間、台中第5間分店。店內獨家推出的「BBQ蔥醬雪花牛」吐司，以炭燒BBQ醬炒洋蔥搭配雪花牛為配料主角，並夾入高麗菜絲與酸黃瓜，為早餐帶來奢侈的豪華感，原價125元，特價95元，每日限量販售。

為慶祝新店開幕，11月28日至11月30日期間，每日來店前30名顧客，任選MVP吐司口味，第1位1元、第2位2元，以此類推。12月1日至12月5日期間，「經典起司三明治」原價55元，限時特價39元。12月6日至12月12日，MVP經典培根三明治（原價75元），搭配觀音厚奶茶（原價40元），套餐優惠價89元。