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好市多黑色購物週再下殺 8K電視折3.8萬 鑽石項鍊省2.6萬

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
1.5克拉正方形鑽石項鍊，原價288,999元，現折26,000元。圖／摘自今購百科
1.5克拉正方形鑽石項鍊，原價288,999元，現折26,000元。圖／摘自今購百科

Costco好市多黑色購物週首日買氣稍嫌平淡，只有在下班時間後賣場才陸續湧現較多採購人潮。今進入活動第2天，許多會員可能還在觀望折扣品項與下殺幅度，搶在早上9點開店時入場的人並不多，有網友回報，北台中店早上9點開店時「人超少、車位多」。

昨晚搶先於官方App公開的優惠商品共新增11款，根據現場民眾回報，主打的三星55吋8K QLED量子電視原價107,999元，現折38,000元折扣幅度超大，只要69,999元就能享受8K高畫質影音體驗。1.5克拉正方形鑽石項鍊，原價288,999元，直接折扣26,000元也比昨天的折扣更殺，262,999元帶回女人最好的朋友。ASUS 14吋雙螢幕筆電原價29,499元，直接優惠5,900元不用等電腦展。

另外，主婦們關注的廚房用品BRITA桌上型濾水箱8.2公升，這次推出含9入濾芯的全配組，原價2,679元，黑五現折800元。而3～4人家庭適用的瑞士鑽石深煎鍋28公分含蓋，則是直接下殺1,000元，3,899元超划算。

而貓熊夾心餅乾組、寶寶天然燕麥沐浴洗髮乳、男女保暖衣組合、牙齦護理牙膏組、發泡錠等也都有100～140元不等的折扣，對剛好要入手的民眾來說也是蠻吸引人的價格。

BRITA桌上型濾水箱8.2公升（含9入濾芯），原價2,679元，現折800元。圖／摘自今購百科
BRITA桌上型濾水箱8.2公升（含9入濾芯），原價2,679元，現折800元。圖／摘自今購百科
瑞士鑽石深煎鍋28公分含蓋，直接下殺1,000元，只要3,899元。圖／摘自今購百科
瑞士鑽石深煎鍋28公分含蓋，直接下殺1,000元，只要3,899元。圖／摘自今購百科
今日好市多黑色購物週新推出優惠主打項目，三星55吋8K QLED量子電視原價107,999元，現折38,000元。圖／摘自今購百科
今日好市多黑色購物週新推出優惠主打項目，三星55吋8K QLED量子電視原價107,999元，現折38,000元。圖／摘自今購百科
ASUS 14吋雙螢幕筆電原價29,499元，現折5,900元。圖／摘自今購百科
ASUS 14吋雙螢幕筆電原價29,499元，現折5,900元。圖／摘自今購百科

鑽石 保暖 沐浴

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