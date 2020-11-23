抹茶控出動！辻利茶舗推3款冬季甜品 吃得到整顆草莓

來自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舗」將於11月27日起再度推出多款冬季熱飲，其中還包含全新登場的「雪藏雙茶提拉米蘇」。另外辻利茶舗也推出VIP會員方案，只要累積消費點數，就有機會獲得保溫杯、消費折扣等會員優惠。

辻利茶舗本次所推出的「黑巧海鹽抹茶拿鐵」（冷／熱），過去曾創下單月銷售千杯的佳績，此次再度回歸登場。該款飲品使用現刷抹茶，並結合略帶苦甜的黑巧克力，再添加海鹽增添層次感，具有大人系的風味，每杯售價145元。同系列的「焦糖海鹽抹茶拿鐵」（冷／熱），選用焦糖與辻利抹茶調和而成，獨特的茶韻與焦糖香氣，帶來滑順的口感，每杯145元。

全新推出的「雪藏雙茶提拉米蘇」，底層以手作的焙茶馬斯卡彭起司搭配手指餅乾，夾層則是抹茶霜淇淋與抹茶戚風蛋糕，上層有原味馬斯卡彭起司，並藏有彈牙白玉，最後再撒上滿滿的宇治抹茶粉，並擺上草莓作為裝飾，顯示出雪地裡的日式庭院之意念，還帶有聖誕節的氣息，每份150元。凡購買任一飲品或冰品，可享加購「雪藏雙茶提拉米蘇」現折30元的優惠。

辻利茶舗目前推出VIP招募活動，凡於1月31日前到店消費，並集點3次以上，即可於2月8日起升等VIP會員。業者表示，VIP會員將有機會抽中限量版的「辻辻陪你保溫杯」，並享年度餐點9折、每月15、30日享餐點85折優惠，還會不定期贈送指定商品優惠券。