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連野餐組、寵物羽絨衣都有！PRADA假日系列很欠買

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
PRADA假日系列全系列商品，即日起在PRADA專門店及prada.com網路旗艦店發售。圖／PRADA提供
PRADA假日系列全系列商品，即日起在PRADA專門店及prada.com網路旗艦店發售。圖／PRADA提供

耶誕節是年底非常重要的親朋好友相聚節日，特別是耶誕夜，許多人都會相約一起度過，溫馨熱鬧。今年時尚品牌PRADA的假日系列商品，就首次帶來超可愛迷人的實用家飾、瓷器組、桌遊組、野餐組與戶外野運動等單品，更有寵物系列商品，為聚會注入更歡樂時尚的氣息。

這次PRADA假日系列瓷器組、耶誕樹裝飾球吊飾特別結合品牌經典幾何印花圖紋，有黑白極簡風格，也有紅與綠應景配色。桌遊系列以皮革打造麻將、井字遊戲、撲克牌組等等，活潑有趣。而與英國品牌lack + Blum合作推出的野餐餐具組合，擁有低調有型的設計，木質上蓋三明治盒、不鏽鋼水壺、皮革野餐杯組合等絕對是最時尚的戶外擺拍好夥伴。其他還有非常實用的籃球、啞鈴、跳繩以及瑜珈墊運動系列商品。

同樣也是首次推出的，還有寵物系列商品，品項也非常齊全，包含羽絨外套、雨衣、項圈、牽繩及寵物袋，讓毛小孩也能穿出PRADA風格的時尚感。

PRADA假日系列全系列商品，即日起在PRADA專門店及prada.com網路旗艦店發售。

幾何奶鐘糖罐組合12,500元，幾何2入麥片碗組7,100元，幾何茶壺12,500元，幾何4入咖啡杯組17,500元。圖／PRADA提供
幾何奶鐘糖罐組合12,500元，幾何2入麥片碗組7,100元，幾何茶壺12,500元，幾何4入咖啡杯組17,500元。圖／PRADA提供
餐具組合，1,800元。圖／PRADA提供
餐具組合，1,800元。圖／PRADA提供
餐具組合1,800元，三明治盒3,700元，不鏽鋼水壺2,500元。圖／PRADA提供
餐具組合1,800元，三明治盒3,700元，不鏽鋼水壺2,500元。圖／PRADA提供
耶誕樹裝飾球，10,000元。圖／PRADA提供
耶誕樹裝飾球，10,000元。圖／PRADA提供
2入茶杯組10,500，奶鐘糖罐組合12,500，茶壺12,500元。圖／PRADA提供
2入茶杯組10,500，奶鐘糖罐組合12,500，茶壺12,500元。圖／PRADA提供
籃球，價格店洽。圖／PRADA提供
籃球，價格店洽。圖／PRADA提供
尼龍寵物連帽羽絨外套，19,000元。圖／PRADA提供
尼龍寵物連帽羽絨外套，19,000元。圖／PRADA提供
幾何奶鐘糖罐組合12,500元，幾何2入麥片碗組7,100元，幾何茶壺12,500元，幾何4入咖啡杯組17,500元。圖／PRADA提供
幾何奶鐘糖罐組合12,500元，幾何2入麥片碗組7,100元，幾何茶壺12,500元，幾何4入咖啡杯組17,500元。圖／PRADA提供
尼龍野餐背包組82,000元(包含2個不鏽鋼水壺、2個三明治盒、2個餐具組合、2張亞麻布餐巾)。圖／PRADA提供
尼龍野餐背包組82,000元(包含2個不鏽鋼水壺、2個三明治盒、2個餐具組合、2張亞麻布餐巾)。圖／PRADA提供
不鏽鋼幾何圖紋水壺，3,100元。圖／PRADA提供
不鏽鋼幾何圖紋水壺，3,100元。圖／PRADA提供
耶誕樹裝飾球，10,000元。圖／PRADA提供
耶誕樹裝飾球，10,000元。圖／PRADA提供
不鏽鋼格紋水壺，3,100元。圖／PRADA提供
不鏽鋼格紋水壺，3,100元。圖／PRADA提供
與Black + Blum聯名的三明治盒，3,700元。圖／PRADA提供
與Black + Blum聯名的三明治盒，3,700元。圖／PRADA提供
Re-Nylon寵物袋，68,000元。圖／PRADA提供
Re-Nylon寵物袋，68,000元。圖／PRADA提供

PRADA 寵物

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