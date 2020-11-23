連野餐組、寵物羽絨衣都有！PRADA假日系列很欠買

耶誕節是年底非常重要的親朋好友相聚節日，特別是耶誕夜，許多人都會相約一起度過，溫馨熱鬧。今年時尚品牌PRADA的假日系列商品，就首次帶來超可愛迷人的實用家飾、瓷器組、桌遊組、野餐組與戶外野運動等單品，更有寵物系列商品，為聚會注入更歡樂時尚的氣息。

這次PRADA假日系列瓷器組、耶誕樹裝飾球吊飾特別結合品牌經典幾何印花圖紋，有黑白極簡風格，也有紅與綠應景配色。桌遊系列以皮革打造麻將、井字遊戲、撲克牌組等等，活潑有趣。而與英國品牌lack + Blum合作推出的野餐餐具組合，擁有低調有型的設計，木質上蓋三明治盒、不鏽鋼水壺、皮革野餐杯組合等絕對是最時尚的戶外擺拍好夥伴。其他還有非常實用的籃球、啞鈴、跳繩以及瑜珈墊運動系列商品。

同樣也是首次推出的，還有寵物系列商品，品項也非常齊全，包含羽絨外套、雨衣、項圈、牽繩及寵物袋，讓毛小孩也能穿出PRADA風格的時尚感。