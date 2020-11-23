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妖豔女浮世繪酒標 打造新風格貴釀酒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「Monsoon 貴釀酒」浮世繪系列總共推出「山田錦」、「吟吹雪」、與「玉榮」三款 ，售價皆為1,880 元。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Monsoon 貴釀酒」浮世繪系列總共推出「山田錦」、「吟吹雪」、與「玉榮」三款 ，售價皆為1,880 元。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

位於日本滋賀縣甲賀市的「笑四季酒造」，在鬼才杜氏竹島充修接任後，以打造香甜易飲的酒款為目標，陸續開發出驚艷日本清酒界的商品。其中最具代表性的系列「Monsoon 貴釀酒」，酒標採用日本「平成浮世繪師」東學所描繪的女性人像，神秘感十足，更是顛覆一般人對於清酒的想法。

日本「平成浮世繪師」東學於1963年出生在京都，父親為日本扇繪師，自幼受到父親影響對繪畫展現天分。1977年至美國留學，1980年以「法國人形」榮獲加州繪畫大賽大獎，該作品北永久保存在紐約大都會美術館。2007年，舉辦個展 「天妖」東學墨畫展，其主題皆為女性，使用水墨畫的方式勾勒出各種女性的面向，有別於ㄧ般水墨畫常使用的渲染技法，東學僅以線條方式呈現，反倒詮釋出日式美學的獨特感。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

一般清酒的釀製，是把米跟水多次加入桶中，透過酵母發酵而成；簡單來說，就是「以水來釀酒」。但是日本清酒仿照葡萄酒中的「貴腐酒」所釀製的「貴釀酒」，則是在其中一段投料的過程中，改成使用酒來取代水，也就是「以酒來釀酒」。由於發酵過程中添加了酒，因此酒精度數較高，原料米的澱粉糖未完全發酵完而殘留下來，造成貴釀酒甜度較高。

「Monsoon 貴釀酒」系列的「山田錦」，開瓶後立刻飄散出一股飽滿的成熟香蕉香氣，彷彿充分地吸收了滿滿陽光的溫暖感。入喉之後，一股優雅的甜味襲來，猶如日本和三盆糖般，水潤絲滑帶有透明感，這股鮮甜味在口中劃出一道輕柔舒適的尾韻。

相較於山田錦甜中帶酸的水潤口感，「吟吹雪」則提供愛好甜酒的人，更為立體的感官饗宴。熟成香蕉與芒果的熱帶水果奔放香氣，刻意抑制酸度的生成，飽滿渾厚的酒體完美詮釋貴釀酒的奢侈感。

「玉榮」則洋溢青色系熟成瓜果香氣，甜潤之中帶些青草芳香，酸度與甜度同時釋放，末端帶有柑橘類的微苦感，形成簡單卻又鮮明的層次感。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

笑四季酒造的代表系列「Monsoon 貴釀酒」，由日本「平成浮世繪師」東學打造酒標。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
笑四季酒造的代表系列「Monsoon 貴釀酒」，由日本「平成浮世繪師」東學打造酒標。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉榮。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉榮。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
吟吹雪。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
吟吹雪。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
山田錦。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
山田錦。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本

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