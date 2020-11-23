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溫馨耶誕璀璨定情好時機 婚嫁美鑽鍊墜、耳環助攻幸福

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
亞立詩與Disney推出的小美人魚系列輕珠寶。圖／亞立詩提供
亞立詩與Disney推出的小美人魚系列輕珠寶。圖／亞立詩提供

歲末年終連續的歡聚佳節，讓空氣中一直洋溢著溫馨、充滿暖意的氛圍，是許多人心目中最美好的時光，讓人起心動念一起迎接美好未來。根據日本知名婚鑽珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）的統計，單單在去年12月耶誕檔期，日本就創下日幣近14億（約新台幣3.89億）的驚人業績。今年適逢品牌歡慶26週年，比照鑽戒特別推出全新鑽石項鍊訂製服務。而以迪士尼聯名婚戒聞名的台灣品牌亞立詩（ALUXE）與以引進實驗室培育「未來鑽石」文明的台灣複合品牌珠寶店JOY COLORi，也都推出可與鑽戒相互輝映的鑽石珠寶，為新娘妝點最夢幻的一刻。

來自日本的銀座白石，以優等鑽石、日式半訂製手工設計，及無微不至的日式服務聞名，曾在日本締造「排隊買鑽石」業界銷售神話，至今於亞洲共有60間門市。品牌為歡慶26周年，特別推出鑽石項鍊訂製服務，可依照預算挑選喜歡的鑽石，針對墜台材質、主鑽爪鑲方式、鑽飾環扣方式及材質、鍊條款式及材質等細節，進行客製化創意組合，材質上提供18K黃金及850鉑金選擇，另外還提供項鍊內圈秘語寶石鑲嵌與雷射刻印服務，打造獨一無二專屬信物，訴說兩人戀愛密語，亦可根據故事套戒設計同款項鍊，互相搭配配戴。

來自台灣的亞立詩，以為每位女孩打造專屬幸福童話為出發點，再度攜手童話王國迪士尼推出全新輕珠寶系列，共4組珠寶系列，包括項鍊、耳環、耳骨夾和鎖骨鍊，設計靈感皆擷取自原創童話中女主角的獨特性格及故事寓意。可與系列婚戒混搭成為最夢幻的婚禮珠寶，亦可分開於日常配戴。小美人魚Ocean of Love系列以珍珠和貝殼為主的造型與同系列鑽戒側身的貝殼裝飾相呼應；睡美人One Day則將的睡美人胸口的紅色玫瑰化為浪漫記號；魔髮奇緣Hope Gleam則以金色辮型的設計為主；阿拉丁Be My World則以黃K金打造V型鎖骨長度的項鍊，中央鑲嵌象徵茉莉公主的藍色寶石。

引進環保永續理念的「未來鑽石」一週年的JOY COLORi，今年與國際知名珠寶設計師Ilaria Lanzoni合作推出的「愛蔓延」系列，一口氣推出多款全新設計，除了各式寓意甜蜜的婚戒，還有纏繞黃金線條捲曲而成的耳環、鍊墜等，在週年、生日、節慶時刻用來表達情意都很適合，單獨配戴或混搭其他珠寶都能展現不同的魅力。

亞立詩與Disney的全新輕珠寶系列魔髮奇緣。圖／亞立詩提供
亞立詩與Disney的全新輕珠寶系列魔髮奇緣。圖／亞立詩提供
銀座白石獨家訂製項鍊包括雷射刻印服務。圖／銀座白石提供
銀座白石獨家訂製項鍊包括雷射刻印服務。圖／銀座白石提供
婚嫁美攥品牌紛紛推出鍊墜耳環等可以鑽戒互相搭配的新品。圖／銀座白石、亞立詩提供
婚嫁美攥品牌紛紛推出鍊墜耳環等可以鑽戒互相搭配的新品。圖／銀座白石、亞立詩提供
銀座白石海洋之心鑽鍊，以10顆理想圓形明亮式切割鑽石流線排列而成，價格店洽。圖／銀座白石提供
銀座白石海洋之心鑽鍊，以10顆理想圓形明亮式切割鑽石流線排列而成，價格店洽。圖／銀座白石提供
銀座白石獨家訂製項鍊內圈秘語寶石鑲嵌服務。圖／銀座白石提供
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亞立詩與Disney全新輕珠寶系列睡美人。圖／亞立詩提供
亞立詩與Disney全新輕珠寶系列睡美人。圖／亞立詩提供
銀座白石雪花美鑽鑽鍊，以七顆鑽石勾勒出雪花外型，象徵兩人相處的美好回憶
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亞立詩迪士尼系列人魚的眼淚珍珠耳環，7,200元。圖／亞立詩提供
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Ilaria Lanzoni X JOY COLORi旅程項鍊，價格店洽。圖／JOY COLORi提供
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Ilaria Lanzoni X JOY COLORi呵護耳環，價格店洽。圖／JOY COLORi提供
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Ilaria Lanzoni X JOY COLORi心動戒指，價格店洽。圖／JOY COLORi提供
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鑽石 珠寶

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