溫馨耶誕璀璨定情好時機 婚嫁美鑽鍊墜、耳環助攻幸福

歲末年終連續的歡聚佳節，讓空氣中一直洋溢著溫馨、充滿暖意的氛圍，是許多人心目中最美好的時光，讓人起心動念一起迎接美好未來。根據日本知名婚鑽珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）的統計，單單在去年12月耶誕檔期，日本就創下日幣近14億（約新台幣3.89億）的驚人業績。今年適逢品牌歡慶26週年，比照鑽戒特別推出全新鑽石項鍊訂製服務。而以迪士尼聯名婚戒聞名的台灣品牌亞立詩（ALUXE）與以引進實驗室培育「未來鑽石」文明的台灣複合品牌珠寶店JOY COLORi，也都推出可與鑽戒相互輝映的鑽石珠寶，為新娘妝點最夢幻的一刻。

來自日本的銀座白石，以優等鑽石、日式半訂製手工設計，及無微不至的日式服務聞名，曾在日本締造「排隊買鑽石」業界銷售神話，至今於亞洲共有60間門市。品牌為歡慶26周年，特別推出鑽石項鍊訂製服務，可依照預算挑選喜歡的鑽石，針對墜台材質、主鑽爪鑲方式、鑽飾環扣方式及材質、鍊條款式及材質等細節，進行客製化創意組合，材質上提供18K黃金及850鉑金選擇，另外還提供項鍊內圈秘語寶石鑲嵌與雷射刻印服務，打造獨一無二專屬信物，訴說兩人戀愛密語，亦可根據故事套戒設計同款項鍊，互相搭配配戴。

來自台灣的亞立詩，以為每位女孩打造專屬幸福童話為出發點，再度攜手童話王國迪士尼推出全新輕珠寶系列，共4組珠寶系列，包括項鍊、耳環、耳骨夾和鎖骨鍊，設計靈感皆擷取自原創童話中女主角的獨特性格及故事寓意。可與系列婚戒混搭成為最夢幻的婚禮珠寶，亦可分開於日常配戴。小美人魚Ocean of Love系列以珍珠和貝殼為主的造型與同系列鑽戒側身的貝殼裝飾相呼應；睡美人One Day則將的睡美人胸口的紅色玫瑰化為浪漫記號；魔髮奇緣Hope Gleam則以金色辮型的設計為主；阿拉丁Be My World則以黃K金打造V型鎖骨長度的項鍊，中央鑲嵌象徵茉莉公主的藍色寶石。