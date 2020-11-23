聖鬥士星矢系列第二彈！ 紫龍單桶威士忌限量520瓶

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

近年來以許多動漫聯名款威士忌受到威迷們喜歡的戶河內，推出聖鬥士星矢單桶系列第二彈紫龍單桶威士忌，以容量500公升的雪莉桶（Sherry Butt）熟成，桶號為7084，未著焦糖調色、未經冷凝過濾，酒精濃度59%，全球限量520瓶。

紫龍是日本著名漫畫家車田正美的《聖鬥士星矢》，以及相關作品裡的主角之一；有著眾青銅聖衣中最強硬度的「天龍座之盾」和破壞力最強的「天龍之拳」，如同流傳的矛與盾故事中，最強之矛與最強之盾的結合體。他性格豪爽、重情重義，是一個願意為了他人幸福而犧牲自我的人。在參加銀河戰爭中，意外敗於以命相搏的天馬座星矢手下，一度陷入瀕死狀態，星矢不顧自己的傷勢將其救活，從此兩人結下深厚的友誼，紫龍也成為守護雅典娜最安心的存在，星矢最重要可靠的夥伴之一。

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戶河內威士忌來自位於日本廣島縣廿日市市櫻尾町的中国釀造，與日本三景中最知名的嚴島神社隔海相望。中国釀造成立於大正七年（1918年），最初是以燒酎製造商的角色登上舞台，並在1920年取得威士忌製造許可。

中国釀造旗下的櫻尾蒸餾所一號廠，於2017年完工，以廠內的一對蒸餾器，製作麥芽威士忌新酒與琴酒；二號廠於2019年底完工，專注於穀類威士忌新酒生產。戶河內威士忌分別儲存於櫻尾蒸餾所本社的酒廠酒窖內，以及過去JR在廣島縣三段峽挖掘的「戶河內隧道」內熟成。

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