快訊

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星級主廚聯名義式餐廳CROM Taipei 打造全新超值套餐

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
甜蝦番茄液態沙拉。圖／CROM Taipei提供。
甜蝦番茄液態沙拉。圖／CROM Taipei提供。

義大利米其林一星餐廳「Trattoria Zappatori」名廚克里斯帝安‧米洛內（Christian Milone）共同執掌的CROM Taipei義大利餐廳，即日起推出全新超值午、晚間套餐，午間套餐每位980元起，晚間套餐每位1,580元起。希望消費者能夠以親民的價格，輕鬆享受精緻義大利菜餚的千滋百味。

為滿足現今消費者求新求變的挑剔味蕾，主廚以「當令快食尚」的概念設計菜單，預計每1至1.5個月即更換一次午、晚間套餐菜單。嚴選干貝、甜蝦、松露、及美國特級肋眼等上乘食材，由顧問主廚Christian及駐店主廚達利歐‧布雷克（Dario Bracco），攜手悉心打造一系列當代摩登義式美饌，演繹千變萬化的當代義式佳餚風情。

開胃菜「甜蝦番茄液態沙拉」充滿創意巧思的擺盤呈現，讓人乍看之下以為是佐餐雞尾酒。刻意以玻璃酒杯作為食器，其內盛入以番茄、橄欖油和醋製成的番茄冷湯，杯口則倒掛著以甜蝦泥、新鮮生菜及海苔奶油餅乾製成的甜蝦沙拉，品嚐時用湯匙將頂層的餅乾敲破，使其融入杯中的番茄冷湯，滋味酸香清爽且富饒食趣。

另一道前菜「溫泉蛋佐馬鈴薯慕斯」也很精彩。首先先以洋蔥油及自製的馬鈴薯慕斯為基底，再將鴨蛋低溫烹調製成半生熟的溫泉蛋置於中心，再依序放入野菇、蕈菇泡泡以及蝦夷蔥碎和黑胡椒，最後刨上鹹蛋黃增添鹹鮮風味。品嘗時，將溫泉蛋搗散與馬鈴薯慕斯一同拌勻享用，綿密鮮香的口感，啟人食慾。

主菜之一的「豬菲力佐甜椒醬汁」是一道充滿北義風味的經典佳餚，也是顧問主廚Christian在北義皮埃蒙特的「Trattoria Zappatori」餐廳的招牌菜，而在CROM Taipei駐店主廚Dario亦以相同的設計概念，選用來自彰化的本地高畜黑豬菲力，搭配兩款甜椒醬汁以及稍微炙烤過的新鮮葡萄柚製成美味料理，與Christian主廚相呼應，獻給喜愛豐饒秋季的台北食饕。

在甜點方面，秋天是柿子的季節，主廚特別設計出這道充滿秋意的迷人甜點「杏桃冰淇淋佐柿子」。首先先以香草糖水浸泡新鮮的柿子切塊，盛盤後再搭襯杏桃優格、茉莉花凍及白巧克力酥菠蘿，其上飾以可食用的新鮮楓葉，搭配杏桃冰淇淋，酸甜清爽的不敗風味，為這場饗宴畫上完美句點。

豬菲力佐甜椒醬汁。圖／CROM Taipei提供。
豬菲力佐甜椒醬汁。圖／CROM Taipei提供。
杏桃冰淇淋佐柿子。圖／CROM Taipei提供。
杏桃冰淇淋佐柿子。圖／CROM Taipei提供。
溫泉蛋佐馬鈴薯慕斯。圖／CROM Taipei提供。
溫泉蛋佐馬鈴薯慕斯。圖／CROM Taipei提供。

義大利 溫泉

延伸閱讀

創新創業嘉年華 新秀展身手

米其林星級甜點店TART TAIPEI 開幕首三日享好康

米其林星廚林明健新開店 「TART手工酥塔」4日造就香脆風味

美得不像話！礁溪溫泉住宿「番茄溫泉旅店」平價又走MUJI風格質感

相關新聞

溫馨耶誕璀璨定情好時機 婚嫁美鑽鍊墜、耳環助攻幸福

歲末年終連續的歡聚佳節，讓空氣中一直洋溢著溫馨、充滿暖意的氛圍，是許多人心目中最美好的時光，讓人起心動念一起迎接美好未來...

星級主廚聯名義式餐廳CROM Taipei 打造全新超值套餐

由義大利米其林一星餐廳「Trattoria Zappatori」名廚克里斯帝安‧米洛內（Christian Milone...

不能出國沒關係！這樣打造自己的夢幻北歐風耶誕節

氣溫下降、轉眼已經冬日，耶誕佳節腳步將近。今年雖然因疫情無法去到雪花紛飛的北國體驗耶誕氣氛，不妨透過充滿北歐風情的耶誕居...

鹿晗壓軸！GUCCI七集《無盡序曲》影集落幕

受到新冠肺炎疫情影響，義大利時尚品牌Gucci全新一季的作品捨棄傳統的服裝秀模式，而是推出古馳盛宴（Gucci Fest...

開發金控為藝術創生 龐畢度美學紮根偏鄉

中華開發金控稟持「藝術創生、開發育苗」的宗旨，為台灣學童種下美學藝術種子，自11月18日至20日與聯合數位文創攜手赴嘉義、雲林、台中舉辦為期三天的「巴黎龐畢度-哇！馬戲團」行動藝術美學活動。

只有3天！COLD STONE冰淇淋「買1送1」

延續「黑色購物節」的話題並搭配聖誕節活動，COLD STONE將於11月27日起，限時3天推出「冰淇淋買1送1」的優惠活...

佳士得史上估價最高的鐘表網拍 明起競標

國際拍賣行佳士得（Christie’s）紐約，自11月24日起至12月10日止於線上舉辦「Rare Watches Ne...

白襯衫配黑領帶超帥！ BTS再度穿出「行走的型錄」實力

人氣超旺的韓國男團防彈少年團BTS推出新專輯《BE》(Deluxe Edition)，日前在首爾舉行全球記者會，時尚品味...

在晶華酒店也能逛台隆手創館 「歡樂禮物市集」快閃中

現在走進晶華酒店也能逛到TOKYU HANDS台隆手創館，台隆手創館與晶華酒店異業合作，今年因疫情不能出國，台隆手創館特...

降5元！麥當勞「松露堡」限時回歸35天＋送L'OREAL彩妝

麥當勞「Signature極選系列」曾於2018年將「松露油」入堡，推出一系列松露系漢堡。自11月25日起，「松露蕈菇安...

HOLA最暖心聯名 身心受限者創作出童趣居家小物

經常推出各式跨界IP聯名的HOLA這回與公益聯名，這回聯名主角不是迪士尼旗下角色，或是史努比等卡通大明星。HOLA這次攜...

當代奇幻風格羅馬浴場 沐浴與眾不同的感官體驗

威廉斯堡（Williamsburg）位於紐約的布魯克林區，整齊羅列的住宅區街道以及整修重生的舊工廠建築，形成滿佈創意小店以及時尚餐廳的新潮街區，「Bathhouse」即靜佇於其中。

熱門新聞

好市多黑色購物節開跑 主打82吋電視、金條十盎司

一張圖看天氣！ 兩波東北風挾帶雨勢 周末降溫全台有感

黑五熱潮退？ 好市多內湖店開店前排隊人潮僅百人

今北部及東北部天氣轉涼降雨 本周兩波冷空氣來襲

好市多黑色購物週隱藏版優惠 冷泡咖啡包、無縫保鮮盒必買

妻日花數小時檢查手機、看藝人影片也要念 他嘆：心好累

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。