星級主廚聯名義式餐廳CROM Taipei 打造全新超值套餐
由義大利米其林一星餐廳「Trattoria Zappatori」名廚克里斯帝安‧米洛內（Christian Milone）共同執掌的CROM Taipei義大利餐廳，即日起推出全新超值午、晚間套餐，午間套餐每位980元起，晚間套餐每位1,580元起。希望消費者能夠以親民的價格，輕鬆享受精緻義大利菜餚的千滋百味。
為滿足現今消費者求新求變的挑剔味蕾，主廚以「當令快食尚」的概念設計菜單，預計每1至1.5個月即更換一次午、晚間套餐菜單。嚴選干貝、甜蝦、松露、及美國特級肋眼等上乘食材，由顧問主廚Christian及駐店主廚達利歐‧布雷克（Dario Bracco），攜手悉心打造一系列當代摩登義式美饌，演繹千變萬化的當代義式佳餚風情。
開胃菜「甜蝦番茄液態沙拉」充滿創意巧思的擺盤呈現，讓人乍看之下以為是佐餐雞尾酒。刻意以玻璃酒杯作為食器，其內盛入以番茄、橄欖油和醋製成的番茄冷湯，杯口則倒掛著以甜蝦泥、新鮮生菜及海苔奶油餅乾製成的甜蝦沙拉，品嚐時用湯匙將頂層的餅乾敲破，使其融入杯中的番茄冷湯，滋味酸香清爽且富饒食趣。
另一道前菜「溫泉蛋佐馬鈴薯慕斯」也很精彩。首先先以洋蔥油及自製的馬鈴薯慕斯為基底，再將鴨蛋低溫烹調製成半生熟的溫泉蛋置於中心，再依序放入野菇、蕈菇泡泡以及蝦夷蔥碎和黑胡椒，最後刨上鹹蛋黃增添鹹鮮風味。品嘗時，將溫泉蛋搗散與馬鈴薯慕斯一同拌勻享用，綿密鮮香的口感，啟人食慾。
主菜之一的「豬菲力佐甜椒醬汁」是一道充滿北義風味的經典佳餚，也是顧問主廚Christian在北義皮埃蒙特的「Trattoria Zappatori」餐廳的招牌菜，而在CROM Taipei駐店主廚Dario亦以相同的設計概念，選用來自彰化的本地高畜黑豬菲力，搭配兩款甜椒醬汁以及稍微炙烤過的新鮮葡萄柚製成美味料理，與Christian主廚相呼應，獻給喜愛豐饒秋季的台北食饕。
在甜點方面，秋天是柿子的季節，主廚特別設計出這道充滿秋意的迷人甜點「杏桃冰淇淋佐柿子」。首先先以香草糖水浸泡新鮮的柿子切塊，盛盤後再搭襯杏桃優格、茉莉花凍及白巧克力酥菠蘿，其上飾以可食用的新鮮楓葉，搭配杏桃冰淇淋，酸甜清爽的不敗風味，為這場饗宴畫上完美句點。
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