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不能出國沒關係！這樣打造自己的夢幻北歐風耶誕節
氣溫下降、轉眼已經冬日，耶誕佳節腳步將近。今年雖然因疫情無法去到雪花紛飛的北國體驗耶誕氣氛，不妨透過充滿北歐風情的耶誕居家佈置，迎接耶誕老人的到來。百年丹麥皇室精品喬治傑生（Georg Jensen）以雪花為靈感主軸，融合植物花卉元素符號，透過非凡的工藝創作出多樣精緻細膩的生活裝飾藝術品，溫暖呈獻金銀兩色為主軸的耶誕節禮讚，傳遞希望光芒。
每年都會推出耶誕生活裝飾品的喬治傑生，2020聖誕珍藏系列靈感取自然形狀、幾何結構、以及新藝術運動時期（Art Nouveau）的裝飾藝術。丹麥設計師Sanne Lund Traberg巧妙地將新藝術風格與Karl Blossfeldt的花草近距離特寫攝影圖像加以結合，透過剪紙方式將各種花草意象幻化為設計圖騰，並採用電鍍工藝將雪花、石竹花、玫瑰花等造型商品置入以蒸餾水、化學溶液、金鹽或鈀所組合成的混合液體中，以電鍍方式鑄造出鍍金或鍍鈀的精緻居家裝飾品，全系列作品皆於丹麥製造，包括懸掛吊飾，以及可獨立擺放於居家空間或餐桌上的裝飾。
以18K鍍金黃銅與鍍鈀裝飾的金銀色系耶誕懸掛吊飾，可繫上經典的紅色絲帶或是象徵自然花草的綠色絲帶。年度鈴鐺吊飾上刻有2020年份字樣；啞光表面的聖誕球面上飾以花卉點綴；經典的聖誕之心表面刻飾花卉圖騰，傳遞著對所愛之人的真摯情感；鏤空雪花吊飾兼具經典與時尚風格；實心雪花吊飾象徵滿溢的祝福之情。耶誕居家裝飾，則包含餐桌樹裝飾、置物皿、蠟燭燭台、懸掛吊飾、裝置於耶誕樹頂端的雪花裝飾；散發溫暖色澤的18K鍍金不銹鋼材質與新藝術風格的鏤空圖形完美搭配，交疊出充滿北歐美學的精緻外型，更為居家環境增添佳節氣息。
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