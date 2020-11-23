不能出國沒關係！這樣打造自己的夢幻北歐風耶誕節

氣溫下降、轉眼已經冬日，耶誕佳節腳步將近。今年雖然因疫情無法去到雪花紛飛的北國體驗耶誕氣氛，不妨透過充滿北歐風情的耶誕居家佈置，迎接耶誕老人的到來。百年丹麥皇室精品喬治傑生（Georg Jensen）以雪花為靈感主軸，融合植物花卉元素符號，透過非凡的工藝創作出多樣精緻細膩的生活裝飾藝術品，溫暖呈獻金銀兩色為主軸的耶誕節禮讚，傳遞希望光芒。

每年都會推出耶誕生活裝飾品的喬治傑生，2020聖誕珍藏系列靈感取自然形狀、幾何結構、以及新藝術運動時期（Art Nouveau）的裝飾藝術。丹麥設計師Sanne Lund Traberg巧妙地將新藝術風格與Karl Blossfeldt的花草近距離特寫攝影圖像加以結合，透過剪紙方式將各種花草意象幻化為設計圖騰，並採用電鍍工藝將雪花、石竹花、玫瑰花等造型商品置入以蒸餾水、化學溶液、金鹽或鈀所組合成的混合液體中，以電鍍方式鑄造出鍍金或鍍鈀的精緻居家裝飾品，全系列作品皆於丹麥製造，包括懸掛吊飾，以及可獨立擺放於居家空間或餐桌上的裝飾。