鹿晗壓軸！GUCCI七集《無盡序曲》影集落幕

受到新冠肺炎疫情影響，義大利時尚品牌Gucci全新一季的作品捨棄傳統的服裝秀模式，而是推出古馳盛宴（Gucci Fest）線上時裝影展，改採一連七集、一天一集的迷你劇集《OUVERTURE 無盡序曲》發表型態釋出全新同名時裝系列，在經過接連七天的連載曝光後，整個《OUVERTURE 無盡序曲》系列的型貌也逐漸清晰，原本只在伸展台上行走的模特兒進入真正的生活場景，但並沒有刻意削弱打扮力道的衣著造型，彰顯出自在從容的時尚態度。

《OUVERTURE 無盡序曲》由義大利女演員、藝術家與表演者Silvia Calderoni主演，其他參與演出的包含英國男星Harry Styles、美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、大陸男星鹿晗和英國歌手Florence Welch等多位全球Gucci品牌好友們。在導演Gus Van Sant的鏡頭下，透過Silvia Calderoni一天內在羅馬城市中所見所聞來帶出創意總監Alessandro Michele想傳達的生命哲學和最新一季的服裝魅力。

第一集「家」由哲學家、策展人和性、身體政治主要思想家保羅·B·普雷西亞多（Paul B.Preciado）的演說強調「自我身分認同」，第二集「咖啡店」出現了倫敦音樂家與詩人Arlo Parks扮演的好友，在他們的聊天內容中出現的超現實遭遇充滿奇幻想像力。第三集「郵局」由義大利藝術評論家阿基里博尼圖奧利瓦（Achille Bonito Oliva）和Harry Styles的一通電話探討藝術本質—藝術創造就是找到你一直想見的那個東西、想聽的那個聲音，是一種從未有過的體驗。在第四集「劇院」中則是可以見到美國演員兼劇作家Jeremy O Harris，他告訴Silvia Calderoni享受用肢體展現靈魂的純粹美好。Billie Eilish於第五集「鄰居們」中以《Therefore I Am》的MV模式登場，第六集「古着店」遇見Florence Welch優雅身影，最後一集「夜行」則有鹿晗壓軸演出，用不同語言的詩句對話。

「跟著感覺走，我決定拍攝一部情境劇。這對我來說是真是不顧一切的衝動，飛蛾撲火之必需。我需要從內在去描繪它，需要一個媒介來將自己注入於生活之中。一連串看起來微不足道的生活瑣事，在故事逐漸開展之後，揭示了出乎意料的領悟。」這是Alessandro Michele對《OUVERTURE 無盡序曲》的描述，他也強調自己「用放大鏡、極端的誇大來歌頌柴米油鹽的日常奇妙。」最終目的，其實就是要體現無邊無際的各種可能，這也是生活的吸引力所在。這樣的概念在疫情期間，相信會讓大家更有感。