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鹿晗壓軸！GUCCI七集《無盡序曲》影集落幕

聯合報 / 記者吳曉涵／專題即時報導
Gucci捨棄傳統的服裝秀模式，推出古馳盛宴（Gucci Fest）線上時裝影展，改採一連七集、一天一集的迷你劇集《OUVERTURE 無盡序曲》發表型態釋出全新同名時裝系列。圖／Gucci提供
Gucci捨棄傳統的服裝秀模式，推出古馳盛宴（Gucci Fest）線上時裝影展，改採一連七集、一天一集的迷你劇集《OUVERTURE 無盡序曲》發表型態釋出全新同名時裝系列。圖／Gucci提供

受到新冠肺炎疫情影響，義大利時尚品牌Gucci全新一季的作品捨棄傳統的服裝秀模式，而是推出古馳盛宴（Gucci Fest）線上時裝影展，改採一連七集、一天一集的迷你劇集《OUVERTURE 無盡序曲》發表型態釋出全新同名時裝系列，在經過接連七天的連載曝光後，整個《OUVERTURE 無盡序曲》系列的型貌也逐漸清晰，原本只在伸展台上行走的模特兒進入真正的生活場景，但並沒有刻意削弱打扮力道的衣著造型，彰顯出自在從容的時尚態度。

《OUVERTURE 無盡序曲》由義大利女演員、藝術家與表演者Silvia Calderoni主演，其他參與演出的包含英國男星Harry Styles、美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、大陸男星鹿晗和英國歌手Florence Welch等多位全球Gucci品牌好友們。在導演Gus Van Sant的鏡頭下，透過Silvia Calderoni一天內在羅馬城市中所見所聞來帶出創意總監Alessandro Michele想傳達的生命哲學和最新一季的服裝魅力。

第一集「家」由哲學家、策展人和性、身體政治主要思想家保羅·B·普雷西亞多（Paul B.Preciado）的演說強調「自我身分認同」，第二集「咖啡店」出現了倫敦音樂家與詩人Arlo Parks扮演的好友，在他們的聊天內容中出現的超現實遭遇充滿奇幻想像力。第三集「郵局」由義大利藝術評論家阿基里博尼圖奧利瓦（Achille Bonito Oliva）和Harry Styles的一通電話探討藝術本質—藝術創造就是找到你一直想見的那個東西、想聽的那個聲音，是一種從未有過的體驗。在第四集「劇院」中則是可以見到美國演員兼劇作家Jeremy O Harris，他告訴Silvia Calderoni享受用肢體展現靈魂的純粹美好。Billie Eilish於第五集「鄰居們」中以《Therefore I Am》的MV模式登場，第六集「古着店」遇見Florence Welch優雅身影，最後一集「夜行」則有鹿晗壓軸演出，用不同語言的詩句對話。

「跟著感覺走，我決定拍攝一部情境劇。這對我來說是真是不顧一切的衝動，飛蛾撲火之必需。我需要從內在去描繪它，需要一個媒介來將自己注入於生活之中。一連串看起來微不足道的生活瑣事，在故事逐漸開展之後，揭示了出乎意料的領悟。」這是Alessandro Michele對《OUVERTURE 無盡序曲》的描述，他也強調自己「用放大鏡、極端的誇大來歌頌柴米油鹽的日常奇妙。」最終目的，其實就是要體現無邊無際的各種可能，這也是生活的吸引力所在。這樣的概念在疫情期間，相信會讓大家更有感。

這次古馳盛宴（Gucci Fest）線上時裝影展除了釋出迷你劇集暨同名時裝系列《OUVERTURE 無盡序曲》之外，同時也網羅以全球各地15位年輕獨立設計師作品為主軸的時裝短片，展現電影與時尚加乘的魅力。全部影片可以在YouTube Fashion頻道、Gucci官方YouTube頻道及GucciFest.com官方網站觀賞。

Billie Eilish於第五集中以《Therefore I Am》的MV模式登場。圖／Gucci提供
Billie Eilish於第五集中以《Therefore I Am》的MV模式登場。圖／Gucci提供
第二集「咖啡店」。圖／Gucci提供
第二集「咖啡店」。圖／Gucci提供
最後一集「夜行」有鹿晗壓軸演出。圖／Gucci提供
最後一集「夜行」有鹿晗壓軸演出。圖／Gucci提供
GG Marmont系列包款。圖／Gucci提供
GG Marmont系列包款。圖／Gucci提供
英國歌手Florence Welch也參與演出。圖／Gucci提供
英國歌手Florence Welch也參與演出。圖／Gucci提供
第七集「夜行」。圖／Gucci提供
第七集「夜行」。圖／Gucci提供
鏡頭下，生活中的各種小細節都充滿Gucci的品牌身影。圖／Gucci提供
鏡頭下，生活中的各種小細節都充滿Gucci的品牌身影。圖／Gucci提供
第六集「古着店」。圖／Gucci提供
第六集「古着店」。圖／Gucci提供
Harry Styles出現在第三集「郵局」中，探討藝術本質。圖／Gucci提供
Harry Styles出現在第三集「郵局」中，探討藝術本質。圖／Gucci提供
第四集「劇院」。圖／Gucci提供
第四集「劇院」。圖／Gucci提供
《OUVERTURE 無盡序曲》由義大利女演員、藝術家與表演者Silvia Calderoni主演。圖／Gucci提供
《OUVERTURE 無盡序曲》由義大利女演員、藝術家與表演者Silvia Calderoni主演。圖／Gucci提供
《OUVERTURE 無盡序曲》由導演Gus Van Sant、Gucci創意總監Alessandro Michele合作執導。圖／Gucci提供
《OUVERTURE 無盡序曲》由導演Gus Van Sant、Gucci創意總監Alessandro Michele合作執導。圖／Gucci提供
第五集「鄰居們」。圖／Gucci提供
第五集「鄰居們」。圖／Gucci提供
倫敦音樂家與詩人Arlo Parks參與演出。圖／Gucci提供
倫敦音樂家與詩人Arlo Parks參與演出。圖／Gucci提供
最後一集「夜行」有鹿晗壓軸演出。圖／Gucci提供
最後一集「夜行」有鹿晗壓軸演出。圖／Gucci提供

義大利 Gucci

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