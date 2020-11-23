快訊

牛津新冠疫苗保護力僅70％ BBC直言：令人失望

中天換照被拒後，我們期待一個怎樣的「52台」？

開發金控為藝術創生 龐畢度美學紮根偏鄉

聯合新聞網 / 聯合數位文創
西屯國小的小朋友開心向張立荃副總展示自己的作品。圖／聯合數位文創提供
西屯國小的小朋友開心向張立荃副總展示自己的作品。圖／聯合數位文創提供

中華開發金控稟持「藝術創生、開發育苗」的宗旨，為台灣學童種下美學藝術種子，自11月18日至20日與聯合數位文創攜手赴嘉義、雲林、台中舉辦為期三天的「巴黎龐畢度-哇！馬戲團」行動藝術美學活動。

這項藝術美學活動，11/20(五)在台中西屯國小登場。中華開發金控副總經理張立荃表示，希望透過龐畢度行動藝術課程，讓偏鄉學童能夠接受國際級美學啟蒙，播下藝術種子。

中華開發多年來不斷為國內文創藝術紮根，對於具有藝術天份的學生栽培不遺餘力。張立荃說，除了已經展露頭角的人才培育外，在偏鄉仍有不少具藝術天份的孩童因為資源不足而被埋沒，非常可惜。

此次中華開發文教基金會攜手聯合數位文創引進龐畢度藝術課程，以動態美學的新穎教學方式，將美學創作融入生活體驗，讓學童在不自覺中獲得藝術啟蒙，與中華開發為藝術紮根的理念不謀而合。

開發金控近年透過中華開發文教基金會以「我們班的小飛象」與「技藝職能獎學金」，協助具備技藝潛力的學子踏實築夢。

此次活動參與學校包括嘉義溪口國小、雲林大興國小及台中西屯國小。大興國小全校學生共計26人全數參與此次活動，課後並在田野間落實課程所學。

大興國小全校學子到田野間玩起龐畢度課程的動態平衡。圖／聯合數位文創提供
大興國小全校學子到田野間玩起龐畢度課程的動態平衡。圖／聯合數位文創提供

大興國小校長陳盈儒表示，偏鄉小學資源匱乏，此次能夠接觸到龐畢度美學課程，為學童注入新的能量，讓她非常感動，希望企業能夠持續關注偏鄉學童教育，讓這些璞玉不被埋沒。

聯合數位文創表示，「哇！馬戲團」是由動態雕塑大師─亞歷山大·考爾德(Alexander Calder)所設計的藝術教育課程，考爾德認為，對孩子們而言，馬戲團就像是一個魔法誕生的地方，若能讓孩子們在製造魔法的教室中學習，更能激發出無設限且充滿創造力的藝術作品。

文創 偏鄉 嘉義

延伸閱讀

校園藝文生活化 想像力無限奔放

林風眠誕辰120周年 紀念館梅州落成

指尖上的藝術品 全台首創指甲彩繪結合視覺藝術

高山茶都嘉義博茶會開幕 阿里山公路大塞車

相關新聞

鹿晗壓軸！GUCCI七集《無盡序曲》影集落幕

受到新冠肺炎疫情影響，義大利時尚品牌Gucci全新一季的作品捨棄傳統的服裝秀模式，而是推出古馳盛宴（Gucci Fest...

不能出國沒關係！這樣打造自己的夢幻北歐風耶誕節

氣溫下降、轉眼已經冬日，耶誕佳節腳步將近。今年雖然因疫情無法去到雪花紛飛的北國體驗耶誕氣氛，不妨透過充滿北歐風情的耶誕居...

開發金控為藝術創生 龐畢度美學紮根偏鄉

中華開發金控稟持「藝術創生、開發育苗」的宗旨，為台灣學童種下美學藝術種子，自11月18日至20日與聯合數位文創攜手赴嘉義、雲林、台中舉辦為期三天的「巴黎龐畢度-哇！馬戲團」行動藝術美學活動。

只有3天！COLD STONE冰淇淋「買1送1」

延續「黑色購物節」的話題並搭配聖誕節活動，COLD STONE將於11月27日起，限時3天推出「冰淇淋買1送1」的優惠活...

佳士得史上估價最高的鐘表網拍 明起競標

國際拍賣行佳士得（Christie’s）紐約，自11月24日起至12月10日止於線上舉辦「Rare Watches Ne...

白襯衫配黑領帶超帥！ BTS再度穿出「行走的型錄」實力

人氣超旺的韓國男團防彈少年團BTS推出新專輯《BE》(Deluxe Edition)，日前在首爾舉行全球記者會，時尚品味...

在晶華酒店也能逛台隆手創館 「歡樂禮物市集」快閃中

現在走進晶華酒店也能逛到TOKYU HANDS台隆手創館，台隆手創館與晶華酒店異業合作，今年因疫情不能出國，台隆手創館特...

降5元！麥當勞「松露堡」限時回歸35天＋送L'OREAL彩妝

麥當勞「Signature極選系列」曾於2018年將「松露油」入堡，推出一系列松露系漢堡。自11月25日起，「松露蕈菇安...

HOLA最暖心聯名 身心受限者創作出童趣居家小物

經常推出各式跨界IP聯名的HOLA這回與公益聯名，這回聯名主角不是迪士尼旗下角色，或是史努比等卡通大明星。HOLA這次攜...

當代奇幻風格羅馬浴場 沐浴與眾不同的感官體驗

威廉斯堡（Williamsburg）位於紐約的布魯克林區，整齊羅列的住宅區街道以及整修重生的舊工廠建築，形成滿佈創意小店以及時尚餐廳的新潮街區，「Bathhouse」即靜佇於其中。

全球首發！ 全新皇家柏克萊威士忌在台上市

史上第一個被授予皇家認證的蘇格蘭威士忌皇家柏克萊（Royal Brackla），今年全新進化、全面升級，核心系列3酒款在...

慢遊都蘭 走進童話故事

由聯合報系有行旅推出的「台灣最後的香格里拉—台東」，四天三夜行程，將帶領旅人擁抱自然山林、無敵海景，享受愜意、慢活的山居...

熱門新聞

好市多黑色購物週首日優惠公開！大電視、洗碗機、金條、尿布全都有

好市多黑色購物節開跑 主打82吋電視、金條十盎司

一張圖看天氣！ 兩波東北風挾帶雨勢 周末降溫全台有感

黑五熱潮退？ 好市多內湖店開店前排隊人潮僅百人

好市多「黑色購物節」優惠商品曝！登入民眾過多 APP一度無法載入

今北部及東北部天氣轉涼降雨 本周兩波冷空氣來襲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。