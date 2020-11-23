只有3天！COLD STONE冰淇淋「買1送1」

延續「黑色購物節」的話題並搭配聖誕節活動，COLD STONE將於11月27日起，限時3天推出「冰淇淋買1送1」的優惠活動，另外還有專屬1日，可享「歡樂桶買1送1」的優惠。同時COLD STONE也與Microsoft合作，推出聯名禮盒、聯名巧克力等等不同產品。

針對黑色購物節，11月27日至11月29日期間，凡購買中杯以上冰淇淋，可享同尺寸冰淇淋一杯（脆餅、桶裝除外）。另外在12月11日，凡購買歡樂桶冰淇淋，可享買1送1的優惠，適合滿足派對分享的需求，即日起即可於各門市開放預購。

隨著雙12即將到來，COLD STONE首度跨界聯名Microsoft，自11月27日起，於PChome 24h獨家限量販售「Microsoft Surface x Cold Stone獨家限量聖誕聯名禮盒」，除了有1台白金色的Surface Pro 7 i5/8G/128G之外，並內含獨家聖誕聯名背貼、托特包、冰淇淋木匙（含袋）、COLD STONE冰淇淋免費兌換券，原價34,888元，優惠價25,888元。同時COLD STONE也推出聯名款的「愛戀巧克力」，將巧克力冰淇淋拌入布朗尼、巧克力葉，並淋上巧克力醬，最後再插上Surface Pro 7插卡，每杯140～240元。