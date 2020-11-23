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佳士得史上估價最高的鐘表網拍 明起競標
國際拍賣行佳士得（Christie’s）紐約，自11月24日起至12月10日止於線上舉辦「Rare Watches New York：Online」專場拍賣，是佳士得史上估價最高的線上鐘表專場，焦點拍品包括一系列來自著名表廠的骨董與現代時計，包括百達翡麗（Patek Philippe）、勞力士（Rolex）、卡地亞（Cartier）、愛彼表（Audemars Piguet）、以及近來深受藏家追捧的獨立製表品牌F.P. Journe等。
此次拍賣領銜焦點為一枚百達翡麗編號1463的玫瑰金雙色面盤計時碼表，表盤上並有著名經銷商Serpico Y Laino的雙商標，估價40萬美元起，是佳士得鐘表線上拍賣目前為止估價最高的拍品。另一枚百達翡麗焦點則是經典的編號2499第三代黃金款萬年曆計時碼表配月相顯示，估價35萬美元起；另有兩枚百達翡麗三問懷表上拍，其中一枚為編號843的黃金美式萬年曆顯示款，以及一枚可能是獨一無二的編號947/1 chronometer三問懷表。
勞力士部分延續市場近年的迪通拿計時碼表熱潮，推出一枚保羅紐曼熊貓面的型號6263變色面盤款，估價30萬美元起。另一件勞力士焦點則是以品牌大使、奧運滑雪冠軍為暱稱的「Jean Claude Killy」罕見款式型號6236三重日曆計時碼表，品項非常良好，估價24萬美元起。
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