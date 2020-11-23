快訊

哇！美人胚子...金馬雙料影后陳淑芳初中照曝光

人口普查／老師崩潰：要用到30分鐘，到底有哪些白痴問題

好市多黑色購物週隱藏版優惠 冷泡咖啡包、保鮮盒必買

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
特福無縫膠圈塑膠保鮮盒10件組現折300元，方形容易收納、無縫設計是主婦界新一代神物。記者黃筱晴／攝影
特福無縫膠圈塑膠保鮮盒10件組現折300元，方形容易收納、無縫設計是主婦界新一代神物。記者黃筱晴／攝影

Costco好市多黑色購物週今正式開跑，各分店雖都有排隊人潮，但並未如去年踴躍，內湖店至9點正式開店前僅約百位民眾搶首波入場，現場也未出現激烈搶購潮。許多民眾表示，「並未鎖定要買什麼，單純是來逛逛看看有什麼優惠」。

實際進入賣場，發現其實有許多平常就相當熱賣、平常少有折扣的商品都推出隱藏版優惠。像是討論度極高、經常賣到缺貨的冷泡咖啡濾泡包，貨架滿滿還折價80元；可當零食吃的笑牛原味迷你乾酪折100元超划算；收納控主婦必入手的特福無縫膠圈塑膠保鮮盒10件組現折300元，剛錯過雙11特惠的可以趕快趁這次補齊。另外，風倍清織物除菌消臭噴霧組合現折100元；蘇菲超熟睡夜用衛生棉現折70元，3包只要149元；天氣變冷，賣場價格本來就很實惠的羽絨被、羽毛對枕再下殺折扣，也都出現在許多民眾的購物車中。許多家長也在社團互相通風報信，指出玩具區才是黑五不可錯過的秘密戰區。

好市多表示，每日賣場都會至少推出百款左右的特價商品，全台14家門市同步優惠，但賣場中實際會出現的品項依各店進貨狀況而定。

笑牛原味迷你乾酪折100元相當划算。記者黃筱晴／攝影
笑牛原味迷你乾酪折100元相當划算。記者黃筱晴／攝影
蘇菲超熟睡夜用衛生棉現折70元，3包只要149元，此類日用消耗品一折價就很吸引人囤貨。記者黃筱晴／攝影
蘇菲超熟睡夜用衛生棉現折70元，3包只要149元，此類日用消耗品一折價就很吸引人囤貨。記者黃筱晴／攝影
紫米60W傳輸線Type-C轉Type-C折價100元，3條只要175元，成許多民眾搶購商品。記者黃筱晴／攝影
紫米60W傳輸線Type-C轉Type-C折價100元，3條只要175元，成許多民眾搶購商品。記者黃筱晴／攝影
平常經常賣到缺貨的冷泡咖啡濾泡包，貨架滿滿還折價80元。記者黃筱晴／攝影
平常經常賣到缺貨的冷泡咖啡濾泡包，貨架滿滿還折價80元。記者黃筱晴／攝影
部分平常價格稍高的食材、醬料也都有推出隱藏特價。記者黃筱晴／攝影
部分平常價格稍高的食材、醬料也都有推出隱藏特價。記者黃筱晴／攝影
北部天氣剛好變冷，羽絨被、羽毛對枕下殺折扣也讓許多民眾順手一起帶走。記者黃筱晴／攝影
北部天氣剛好變冷，羽絨被、羽毛對枕下殺折扣也讓許多民眾順手一起帶走。記者黃筱晴／攝影

好市多 雙11

延伸閱讀

好市多黑色購物節熱潮衰？ 新開幕北台中店今未現搶購

好市多黑五購物節首日買氣普 BOSCH洗碗機、尿布最熱賣

2年前買的輪胎爆胎 他衝好市多「不換胎可退錢」：太讚了

好市多黑色購物節開跑 主打82吋電視、金條十盎司

相關新聞

好市多黑色購物節開跑 主打82吋電視、金條十盎司

美式賣場好市多（COSTCO）「黑色購物節」從今（23）日開跑，總計為期7天，業者宣布提早營業，23~26日提早至9點營業，27~29日早上8點就開門營業，今天9點不到已有民眾排隊等候。

黑五熱潮退？ 好市多內湖店開店前排隊人潮僅百人

Costco好市多黑色購物週11月23日正式開跑，不知是因為天氣不佳還是往年優惠驚喜感不足，內湖店早上8點步行或騎機車進...

好市多黑色購物週隱藏版優惠 冷泡咖啡包、保鮮盒必買

Costco好市多黑色購物週今正式開跑，各分店雖都有排隊人潮，但並未如去年踴躍，內湖店至9點正式開店前僅約百位民眾搶首波...

好市多黑色購物節熱潮衰？ 新開幕北台中店今未現搶購

美市賣場好市多Costco黑色購物周今起開跑，20日新開幕的台中市北台中店一早雖有不少民眾入內，但並未踴進想像般的搶購人...

好市多黑色購物週首日買氣普通 BOSCH洗碗機、尿布最熱賣

Costco好市多黑色購物週今日正式開跑，首日官方App推出的商品不出所料推出了4K大電視、洗碗機、紙尿布、金條、空氣清...

好市多「黑色購物節」優惠商品曝！登入民眾過多 APP一度無法載入

美式賣場好市多（COSTCO）「黑色購物節」將從明（23）日開跑，為期7天，這是連續第4年舉辦，而優惠內容也在今日下午17時於App曝光，還疑似因為過多民眾同時間登入，APP一度無法載入，網友紛紛留言「卡住了，一直轉圈圈」、「我也是很卡」、「我也是整個轉不停」、「不動很久」。

好市多黑色購物週首日優惠公開！大電視、洗碗機、金條、尿布全都有

Costco好市多黑色購物週將於11月23日開跑，為期一週一路推出特惠到11月29日，稍早已經搶先在Costco App...

熱門新聞

好市多黑色購物週首日優惠公開！大電視、洗碗機、金條、尿布全都有

好市多黑色購物節開跑 主打82吋電視、金條十盎司

一張圖看天氣！ 兩波東北風挾帶雨勢 周末降溫全台有感

黑五熱潮退？ 好市多內湖店開店前排隊人潮僅百人

好市多「黑色購物節」優惠商品曝！登入民眾過多 APP一度無法載入

今北部及東北部天氣轉涼降雨 本周兩波冷空氣來襲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。