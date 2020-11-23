好市多黑色購物週隱藏版優惠 冷泡咖啡包、保鮮盒必買

Costco好市多黑色購物週今正式開跑，各分店雖都有排隊人潮，但並未如去年踴躍，內湖店至9點正式開店前僅約百位民眾搶首波入場，現場也未出現激烈搶購潮。許多民眾表示，「並未鎖定要買什麼，單純是來逛逛看看有什麼優惠」。

實際進入賣場，發現其實有許多平常就相當熱賣、平常少有折扣的商品都推出隱藏版優惠。像是討論度極高、經常賣到缺貨的冷泡咖啡濾泡包，貨架滿滿還折價80元；可當零食吃的笑牛原味迷你乾酪折100元超划算；收納控主婦必入手的特福無縫膠圈塑膠保鮮盒10件組現折300元，剛錯過雙11特惠的可以趕快趁這次補齊。另外，風倍清織物除菌消臭噴霧組合現折100元；蘇菲超熟睡夜用衛生棉現折70元，3包只要149元；天氣變冷，賣場價格本來就很實惠的羽絨被、羽毛對枕再下殺折扣，也都出現在許多民眾的購物車中。許多家長也在社團互相通風報信，指出玩具區才是黑五不可錯過的秘密戰區。