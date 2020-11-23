白襯衫配黑領帶超帥！ BTS再度穿出「行走的型錄」實力
人氣超旺的韓國男團防彈少年團BTS推出新專輯《BE》(Deluxe Edition)，日前在首爾舉行全球記者會，時尚品味向來跟音樂作品同樣備受關注的這幾個男孩又再度穿出讓粉絲超心動的帥氣造型，以經典黑白灰配色現身，還順便展示了各種不同剪裁和材質魅力，完全就是「行走的服裝型錄」。
BTS在首爾的全球記者會上所穿的衣服全部來自PRADA，六位團員在同樣的白色襯衫配黑色領帶的基準下，各自用不同的黑色單品另外搭出多種性格，展現不同特色，J-hop、Jimin和RM選擇簡約俐落的黑白配套裝，Jung Kook則是用灰色短版西裝外套穿出主唱C位姿態，Jin用針織外套搭出慵懶感，V則是穿上大衣一派瀟灑。
另一方面，大陸男星范丞丞日前出席潮流經營體驗節目《潮流合夥人》第二季新聞發佈會，則是選穿VERSACE黑襯衫配紅領帶，走的是暗黑個性路線，混搭運動風夾克打造趣味層次感。
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