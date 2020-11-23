在晶華酒店也能逛台隆手創館 「歡樂禮物市集」快閃中

現在走進晶華酒店也能逛到TOKYU HANDS台隆手創館，台隆手創館與晶華酒店異業合作，今年因疫情不能出國，台隆手創館特別集結各式日本和風選物，於晶華酒店B2推出台隆手創館快閃「歡樂禮物市集」，帶來類遊日的心情。

即日起至明年1月3日推出的台隆手創館晶華酒店快閃「歡樂禮物市集」，因應耶誕季推出各式日本趣味禮品、和風特色小物，輕鬆解決耶誕交換禮物，另有日本OL話題美妝、日本當地特色名產、HANDS東急新宿店熱賣排行榜也可以就近買到。