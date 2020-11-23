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在晶華酒店也能逛台隆手創館 「歡樂禮物市集」快閃中
現在走進晶華酒店也能逛到TOKYU HANDS台隆手創館，台隆手創館與晶華酒店異業合作，今年因疫情不能出國，台隆手創館特別集結各式日本和風選物，於晶華酒店B2推出台隆手創館快閃「歡樂禮物市集」，帶來類遊日的心情。
即日起至明年1月3日推出的台隆手創館晶華酒店快閃「歡樂禮物市集」，因應耶誕季推出各式日本趣味禮品、和風特色小物，輕鬆解決耶誕交換禮物，另有日本OL話題美妝、日本當地特色名產、HANDS東急新宿店熱賣排行榜也可以就近買到。
快閃店也推出不少台隆手創館獨家商品，入住飯店泡個湯最享受，超激感入浴劑售價380元，特價199元；菊正宗美人酒入浴劑售價140元；充滿和風工藝的岩鑄茶壺，有著日本紅的設計外觀，售價8,400元，快閃店獨家特價5,900元。和風棉笑手帕紙鶴圖騰，快閃店獨家售價120元。
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