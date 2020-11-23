降5元！麥當勞「松露堡」限時回歸35天＋送L'OREAL彩妝

麥當勞「Signature極選系列」曾於2018年將「松露油」入堡，推出一系列松露系漢堡。自11月25日起，「松露蕈菇安格斯黑牛堡」、「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」將再度限時回歸登場，而且「單點價降價5元」。同時麥當勞也與屈臣氏合作，凡預購者，還可獲得價值450元的L'OREAL PARIS巴黎萊雅「水光潤澤空氣吻唇露」，活動限時60小時。

松露與魚子醬、鵝肝並列「世界三大珍饈」，在古希臘被稱為「眾神的食物」，以擁有獨特的香味而著稱。由松露所製作的松露醬、松露油、松露鹽，也是餐桌上的調味聖品。2018年時，麥當勞「Signature極選系列」首度限時推出松露系漢堡，後於2019年回歸，銷量成長20%以上，並有近85%的回購率。麥當勞本次再於11月25日至12月29日期間，回歸推出松露蕈菇安格斯黑牛堡、松露蕈菇嫩煎鷄腿堡等2款松露系漢堡。

「松露蕈菇安格斯黑牛堡」及「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」，各自以特選100%四盎司紐澳安格斯黑牛、嫩煎鷄腿為主角，將熱炒蘑菇、洋蔥以紅酒熬煮後，再加入松露油增添香氣，並放上切達起司、覆蓋布里歐麵包上桌。單點價降為124元，經典套餐價則維持不變，每套179元。