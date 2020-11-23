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HOLA最暖心聯名 身心受限者創作出童趣居家小物
經常推出各式跨界IP聯名的HOLA這回與公益聯名，這回聯名主角不是迪士尼旗下角色，或是史努比等卡通大明星。HOLA這次攜手點點善與身心受限者展開「翻轉天賦計畫」，三方合作推出公益聯名商品，而這些童趣圖像的最初發想者、設計師則是喜憨兒們，再由HOLA商品企劃團隊設計成12款實用居家商品，即日起於HOLA全台門市與特力+購物網販售。
HOLA希望藉力使力，將消費者對聯名話題的關注擴及社會公益。這次聯名商品中，由點點善與身心受限者共同創作的六個角色，包括好奇魚頭先生、老實小黃、幽默喵頭鷹、謙虛淇淋鹿、真誠象北鼻與勇敢龍哥，每個角色為身心受限者在日常生活中與家人朋友的互動觀察，在點點善設計師引導下，手繪出對身邊人物的想像，並融入居家用品中，推出抱枕、門簾、餐桌用品及生活雜貨等居家用品。
這系列公益聯名商品除了在HOLA全台門市與特力+購物網販售外，即日起至12月31日，HOLA x 點點善全系列聯名商品也佈置並展示於囍歡樂芽社企餐廳，讓用餐者被童趣與療癒力圍繞。
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