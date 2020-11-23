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全球首發！ 全新皇家柏克萊威士忌在台上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
皇家柏克萊21年單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價7,280元。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家柏克萊21年單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價7,280元。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

史上第一個被授予皇家認證的蘇格蘭威士忌皇家柏克萊（Royal Brackla），今年全新進化、全面升級，核心系列3酒款在台灣進行全球首發。全系列皆為46%非冷凝過濾，無焦糖調色，由連續二年榮獲國際威士忌大賽（International Whisky Competition）年度最佳調酒大師的女性首席調酒師 Stephanie MacLeod主導，利用不同類型的雪莉酒桶，為皇家柏克萊原本帶輕盈果香的酒體，勾勒描繪出更多迷人面貌。

擁有超過200多年歷史的皇家柏克萊酒廠，是由威廉．費瑞哲（William Fraser）陸軍上尉於1812年所創建，並史無前例的在1833年8月15日頒發皇室認可證（Royal Warrant），從此柏克萊酒廠可以冠上皇家Royal字樣，成為現今的Royal Brackla。整個蘇格蘭威士忌歷史裡只有三間單一麥芽威士忌酒廠享有此榮耀，而皇家柏克萊正是第一間。1838年，皇家柏克萊出類拔萃的風味，讓維多利亞女王再次頒發皇室許可證，更讓皇家柏克萊成為全蘇格蘭唯一獲得「雙王認證」的酒廠。

收尾技藝（The Finishing Touch ）是皇家柏克萊酒廠不斷追求極致完美的雪莉桶過桶藝術。Stephanie Macleod重新規畫了三款核心威士忌的製程。最開始皇家柏克萊是在初次波本桶、二次桶與重組桶裡陳年，再將它們調配融和後，根據不同年份放入Oloroso、Palo Cortado與Pedro Ximenez三種雪莉桶進行二次熟成，推出了全新系列的皇家柏克萊12、18以及21年，珍稀的雪莉桶賦予了新系列迷人的風貌，更展現年度最佳調酒師的用桶技藝。

皇家柏克萊12年的風味即是由Oloroso雪莉桶架構起，有著巧克力覆蓋著杏仁、辛香料與燉煮水果的特殊氣息；展現著成熟桃子、黑櫻桃、巧克力覆蓋著杏仁與黑砂糖，是一款柔順又深具魅力的威士忌。

皇家柏克萊18年顛覆了雪莉桶單一麥芽威士忌的既定印象，使用Palo Cortado雪莉酒桶來過桶，是一款既複雜又迷人的威士忌。具有豐富的辛香味、奶油香草、果粒豐滿且富含水份的水果，並帶著可可粉與柑橘香氛。

皇家柏克萊21年堪稱最曼妙美麗的雪莉桶威士忌，完美平衡了雪莉酒、來自木桶的影響因素與皇家柏克萊本身細緻優雅的酒體、將Oloroso、Palo Cortado與Pedro Ximenez三種雪莉桶過桶的威士忌，調配為最完美和諧的狀態，飽滿豐富的芬香、帶著豔陽溫暖後的夏日莓果味、點綴著肉桂與黑砂糖的曼妙滋味；酒體豐厚，尾韻相當細膩優雅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

皇家柏克萊威士忌首席調酒師Stephanie Macleod，於2019、2020連續兩年獲得國際威士忌大賽所評選的「年度最佳調酒師」。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家柏克萊威士忌首席調酒師Stephanie Macleod，於2019、2020連續兩年獲得國際威士忌大賽所評選的「年度最佳調酒師」。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家柏克萊18年單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價3,680元。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家柏克萊18年單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價3,680元。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家柏克萊12年單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價1,450元。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家柏克萊12年單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價1,450元。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

柏克萊 蘇格蘭 巧克力

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