養命酒出品琴酒獲2020年IWSC 3銀1銅
世界琴酒風潮風起雲湧，連知名日本藥酒廠「養命酒製造株式会社」，也開始生產工藝琴酒，並且在2020年國際葡萄酒暨烈酒競賽（International Wine and Spirit Competition, IWSC）中一舉獲得3面銀牌與1面銅牌肯定。
「養命酒製造株式会社」共推出兩款工藝琴酒，一款是「香の森」琴酒，另一款是「香の雫」琴酒。兩款琴酒都使用了烏樟，它的葉子有著特殊香氣，自古就被作為藥草使用。
其中「香の森」琴酒共使用18種植物搭配，屬於旗艦琴酒款，希望能最大程度引出烏樟的風味，酒精度47%。「香の森」琴酒在2020年IWSC中的「當代琴酒（Distilled Dry Gin Contemporary）」與「當代風格（Contemporary Styles）」兩個項目中，獲得銀牌肯定。
「香の雫」琴酒則使用檸檬皮等11種植物，有著新綠森林的清爽香氣，酒精度37%。「香の雫」琴酒在2020年IWSC中的「當代琴酒（Distilled Dry Gin Contemporary）」與「當代風格（Contemporary Styles）」兩個項目中，分別獲得銅牌與銀牌肯定。
「香の森」與「香の森」琴酒，都有進口台灣，預計12月中左右到貨。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言