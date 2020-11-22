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藏家必收！波摩2020年版30年威士忌

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
波摩酒廠創立於1779年。圖／Bowmore提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
波摩酒廠創立於1779年。圖／Bowmore提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

創立於1779年的波摩（Bowmore）酒廠，發表「時間的藝術（The Art of Time）」系列的第一款全新酒款——波摩30年限量版（2020版），該酒款蒸餾於1989年，酒液來自於經過30年熟成的雪莉豬頭桶（Sherry hogsheads）與波本桶（Bourbon barrels），以酒精濃度45.3％的原桶強度裝瓶，全球共發行2580瓶，建議零售價為1,850美元，約合台幣53,000元。

波摩酒廠經理David Turner表示：「希望通過全新版本的波摩30年，展示出酒液在木桶裡度過的重要時光，是如何塑造和影響我們的風味，使之更加與眾不同。」

2020版波摩30年蒸餾於1989年，這是一款經典的波摩威士忌，也是充分掌握酒廠精神的經典傑作。新酒款具有石楠花、香蕉、桃子、菠蘿、香草和奶油糖果的香氣，口感上帶有熱帶水果和蜂蜜的甜味，以及淡淡的泥煤味道與木質氣息。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

波摩全球市場經理Céline Daniel指出：「我們相信波摩是一件藝術品，我們對時間的理解和尊重，對於我們製作威士忌的方式至關重要。通過這次的活動，我們將展示波摩如何透過時間，將我們著名的單一麥芽威士忌，變成真正的傑作。」

波摩酒廠接下來計劃每年限量發行一個新版本的30年裝瓶酒款。每一個年度的版本，都將講述波摩酒廠創立240年以來的豐富故事，並且每個不同年份的版本，都會具有自己獨一無二的風格與特徵。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

每一支酒都擁有專屬木盒，方便藏家收藏。圖／Bowmore提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
每一支酒都擁有專屬木盒，方便藏家收藏。圖／Bowmore提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
古銅色的酒色透過時間淬鍊而成。圖／Bowmore提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
古銅色的酒色透過時間淬鍊而成。圖／Bowmore提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2020年發行的波摩30年限量版，全球共發行2580瓶。圖／Bowmore提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2020年發行的波摩30年限量版，全球共發行2580瓶。圖／Bowmore提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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