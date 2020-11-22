好市多黑色購物週首日優惠公開！大電視、洗碗機、金條、尿布全都有
Costco好市多黑色購物週將於11月23日開跑，為期一週一路推出特惠到11月29日，稍早已經搶先在Costco App公告首日5款主打特惠商品，不出所料出現了眾所期待的4K大電視、洗碗機、紙尿布、空氣清淨機，甚至連剛開幕北台中店推出的獨家商品財富女神金條也加入黑色購物週優惠！
好市多表示，特惠商品當然不只App裡的品項，每日賣場都會至少推出百款左右的特價商品，全台14家門市同步優惠，且11月23日至11月26日提早至9點開始營業，11月27日至11月29日更提早到8點就開門。按照往例，實際可能會再提早10分鐘左右就先開放排隊的民眾入場。
首日主打優惠包括三星82吋4K智慧電視、BOSCH 60公分獨立式洗碗機、滿意寶寶褲型紙尿褲-哆啦A夢版、999.9財富女神金條十盎司、ANDES空氣清淨機，都是往年瞬間被搶爆的熱門商品，這些商品平常在好市多的售價就已經比一般通路優惠，若再加上黑色購物週再直接折價，需要的消費者看到趕快放進購物車準沒錯！
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