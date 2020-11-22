好市多黑色購物週首日優惠公開！大電視、洗碗機、金條、尿布全都有

Costco好市多黑色購物週將於11月23日開跑，為期一週一路推出特惠到11月29日，稍早已經搶先在Costco App公告首日5款主打特惠商品，不出所料出現了眾所期待的4K大電視、洗碗機、紙尿布、空氣清淨機，甚至連剛開幕北台中店推出的獨家商品財富女神金條也加入黑色購物週優惠！

好市多表示，特惠商品當然不只App裡的品項，每日賣場都會至少推出百款左右的特價商品，全台14家門市同步優惠，且11月23日至11月26日提早至9點開始營業，11月27日至11月29日更提早到8點就開門。按照往例，實際可能會再提早10分鐘左右就先開放排隊的民眾入場。