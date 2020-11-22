好市多「黑色購物節」優惠商品曝！登入民眾過多 APP一度無法載入

美式賣場好市多（COSTCO）「黑色購物節」將從明（23）日開跑，為期7天，這是連續第4年舉辦，而優惠內容也在今日下午17時於App曝光，還疑似因為過多民眾同時間登入，APP一度無法載入，網友紛紛留言「卡住了，一直轉圈圈」、「我也是很卡」、「我也是整個轉不停」、「不動很久」。

好市多今日下午17時公布優惠商品，包括：三星82吋 CRYSTAL UHD電視、BOSCH60公分獨立式洗碗機、999.9財富女神金條十盎司、ANDES空氣清淨機、滿意寶寶褲型紙尿布哆啦A夢版。